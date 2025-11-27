Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Pardubický kraj - název

Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Cyklisto, ozvi se!

Muž se měl střetnout s vozidlem na kruhovém objezdu v Chrudimi a z místa odjet. 

V pondělí 24. listopadu před 16. hodinou mělo na kruhovém objezdu u nemocnice mezi ulicemi Václavská, Dr. Milady Horákové a Slovenského národního povstání v Chrudimi dojít ke střetu automobilu s cyklistou. Ten měl po nárazu upadnout, následně se zvednout, řidiči vozidla sdělit, že se mu nic nestalo a z místa odjet směrem na Slatiňany.

Dopravní policisté žádají samotného cyklistu, aby se jim přihlásil. Dále žádají případné svědky, kteří místem v době události projížděli a mají kamerový záznam z vozidla, aby se ozvali na tel. 974 572 251 nebo na linku 158.

27. listopadu 2025
por. Mgr. Tomáš Dub

Odkazy do noveho okna

foto PČR

foto PČR 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem 

 

© 2025 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 