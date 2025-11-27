Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje
Cyklisto, ozvi se!
Muž se měl střetnout s vozidlem na kruhovém objezdu v Chrudimi a z místa odjet.
V pondělí 24. listopadu před 16. hodinou mělo na kruhovém objezdu u nemocnice mezi ulicemi Václavská, Dr. Milady Horákové a Slovenského národního povstání v Chrudimi dojít ke střetu automobilu s cyklistou. Ten měl po nárazu upadnout, následně se zvednout, řidiči vozidla sdělit, že se mu nic nestalo a z místa odjet směrem na Slatiňany.
Dopravní policisté žádají samotného cyklistu, aby se jim přihlásil. Dále žádají případné svědky, kteří místem v době události projížděli a mají kamerový záznam z vozidla, aby se ozvali na tel. 974 572 251 nebo na linku 158.
27. listopadu 2025
por. Mgr. Tomáš Dub