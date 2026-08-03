Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje
Cyklistka x motorkářka
K nehodě došlo poslední červencový den.
O dopravní nehodě z pátka 31. července 2026 v čase okolo 17:22, ke které došlo na silnici č. III/2985 mezi obcemi Ráby a Brozany víte to, že obě řidičky utrpěly zranění a obě před jízdou nepily žádný alkohol. Co ale přesně nevíme, za jakých okolností ke střetu motocyklu a jízdního kola došlo. Proto pardubičtí policisté žádají o pomoc svědky. Pokud jste nehodu viděli nebo máte na svých palubních kamerách její záznam, obraťte se na dopravní policisty prostřednictvím čísla 974 566 250 nebo tísňové linky 158. Děkujeme za spolupráci.
3. srpna 2026
por. Mgr. Dita Holečková