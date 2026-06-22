Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Cyklistka se na chodníku střetla s dítětem
Neměla tam co dělat. Hledáme svědky kolize.
Ve čtvrtek 18. června zhruba v 18.10 projížděla 73letá žena na jízdním kole od Vladimírské ulice na sídlišti Špičák v České Lípě kolem místních prodejen v téže ulici a na chodníku se pak střetla se 4letým chlapcem, na kterého spadla i s kolem. Dítěti se přitom jako zázrakem nic nestalo a cyklistka skončila s blíže nespecifikovaným zraněním na ambulanci v českolipské nemocnici.
Nyní zjišťujeme veškeré okolnosti této kolize a žádáme případné svědky o pomoc při její dokumentaci. Jisté je samozřejmě to, že cyklistka na chodník vůbec neměla vjíždět. Pokud jste kolizi jízdního kola s chlapcem viděli, ozvěte se nám prosím na linku 158, děkujeme.
22. 6. 2026
por. Bc. Ivana Baláková