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Krajské ředitelství policie Lbk

Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Cyklistka se na chodníku střetla s dítětem

Neměla tam co dělat. Hledáme svědky kolize. 

Ve čtvrtek 18. června zhruba v 18.10 projížděla 73letá žena na jízdním kole od Vladimírské ulice na sídlišti Špičák v České Lípě kolem místních prodejen v téže ulici a na chodníku se pak střetla se 4letým chlapcem, na kterého spadla i s kolem. Dítěti se přitom jako zázrakem nic nestalo a cyklistka skončila s blíže nespecifikovaným zraněním na ambulanci v českolipské nemocnici.

Nyní zjišťujeme veškeré okolnosti této kolize a žádáme případné svědky o pomoc při její dokumentaci. Jisté je samozřejmě to, že cyklistka na chodník vůbec neměla vjíždět. Pokud jste kolizi jízdního kola s chlapcem viděli, ozvěte se nám prosím na linku 158, děkujeme.

22. 6. 2026
por. Bc. Ivana Baláková

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kolize na chodníku

kolize na chodníku 

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