Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Cyklistické karamboly
Mohl za ně alkohol.
Blíží se prodloužený víkend a na silnici vyrazí opět milovníci cyklistiky. O minulém víkendu tomu nebylo jinak, ale byli tací, kteří si jízdu zpestřili alkoholem, a jejich jízda skončila v rukou lékařů.
První nehoda na Brněnsku - v sobotu krátce před osmnáctou hodinou o sebe zavadili dva cyklisté a došlo k pádu z kola. Třiašedesátiletý muž nadýchal téměř jednu promile u druhého byla dechová zkouška negativní.
Břeclavsko - v sobotu po dvaadvacáté hodině nezvládl dvaatřicetiletý muž jízdu na kole. I tady provedená dechová zkouška prokázala přítomnost alkoholu. Něco málo přes dvě promile..
A v neděli nezvládl svůj stroj cyklista na Znojemsku krátce před dvacátou hodinou. Třiapadesátiletý muž nezvládl zatáčku a spadl z kola. Dechová zkouška ukázala hodnotu 2,60 promile. Všechny nehody se naštěstí obešly bez vážných zranění.
Všem cyklistům připomínáme, že alkohol nepatří ani za řídítka jízdního kola.
nprap. Petra Hrůzová, 30. dubna 2026