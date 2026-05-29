Cyklista upadl a zranil se

Hledáme svědky dopravní nehody. 

Ve středu 28. května 2026 v 16:20 hodin došlo v obci Perálec na silnici č. II/358 k dopravní nehody, jejímiž účastníky byl cyklista na elektro kole a řidič s autobusem. Při předjíždění autobusem, který jel ve směru od obce Zderaz na obec Kutřín, cyklista upadl na zem a způsobil si zranění, se kterým byl převezen do nemocnice.

Policisté by rádi hovořili s dvěma mladými kluky, kteří v autobuse jedoucím na trase Proseč – Perálec – Skuteč cestovali. Dále žádáme případné další svědky, kteří předjíždění cyklistů autobusem viděli nebo řidiče, kteří mají z uvedené doby a místa záznam na svých palubních kamerách, aby se nám ozvali na číslo 974 572 254 nebo prostřednictvím linky 158.

29. května 2026
por. Mgr. Dita Holečková
tisková mluvčí policie Pardubického kraje

