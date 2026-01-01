Cyklista ujel
Při nehodě na místní komunikaci mezi Jihlavskou a Vídeňskou ulicí bylo lehce zraněno dítě.
Brněnští dopravní policisté hledají cyklistu, který v pátek 13. března 2026 krátce po 16. hodině v Brně v městské části Štýřice na místní komunikaci vedoucí od Jihlavské k Vídeňské ulici způsobil dopravní nehodu. Zatím nezjištěný cyklista jedoucí ve směru k Vídeňské ulici zachytil při objíždění kočárek, v němž vezla matka dvouleté dítě. Toto bylo při střetu lehce zraněno. Cyklista se po střetu ohlédl, ale nezastavil a pokračoval dále v jízdě podél řeky Svratky směrem k Heršpické ulici. Dále pak po cyklostezce po ulici Štýřické nábřeží a dále ve směru do Komárova. Podle svědků jel cyklista pravděpodobně na horském kole se silnějšími plášti. Měl tmavé oblečení, tmavou přilbu a obličej chráněný tmavým nákrčníkem.
Informace k totožnosti cyklisty můžete sdělit vyšetřujícím dopravním policistům prostřednictvím tísňové policejní linky 158 nebo na telefonu 974 628 319.
por. Bohumil Malášek, 18. března 2026