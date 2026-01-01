Cyklista střet s vlakem nepřežil

Tragická nehoda cyklisty na železničním přejezdu na cyklotrase mezi Čejčí a Mutěnicemi. [VIDEO] 

Krátce před 10. hodinou došlo na cyklotrase mezi Čejčí a Mutěnicemi na Hodonínsku k vážné dopravní nehodě. Cyklista na železničním přejezdu nerespektoval dopravní značení ani houkání vlaku, bezprostředně před přijíždějící soupravu vjel a došlo ke střetu.

Ani okamžitá laická pomoc strojvedoucího a následně policistů a hasičů už muži nedokázala pomoci. Alkohol byl u strojvedoucího vyloučen. Třináct cestujících, převážně dětí, hasiči evakuovali do evakuačního autobusu.

Přesná příčina a okolnosti nehody budou předmětem šetření hodonínských dopravních policistů.

V souvislosti s touto tragickou událostí upozorňujeme všechny účastníky silničního provozu na nutnost maximální opatrnosti, zejména vůči zranitelným účastníkům provozu, mezi které patří cyklisté, chodci či děti. Právě u železničních přejezdů je nezbytné plně respektovat dopravní značení, světelnou signalizaci a zvuková výstražná zařízení a nikdy nevjíždět do kolejiště, pokud se blíží vlak. I krátké podcenění situace může mít fatální následky.

por. Petr Vala, tiskový mluvčí, 10. května 2026.

