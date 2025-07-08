Policie České republiky  

Cyklista senior prudce zabrzdil před retardérem a přeletěl přes řidítka

Z nebezpečně vyhlížejícího karambolu vyvázl jen s tržnou ranou na čele. 

Včera krátce po 11. hodině si zajel pro oběd do města na jízdním kole 78letý muž z Nového Boru.  Velmi spěchal, protože doma něco kutil a chtěl to brzy dodělat. Když sjížděl v klesání Husovu ulici, lekl se retardéru na silnici a prudce před ním sešlápl brzdu. Následně přeletěl přes řidítka a dopadl na vozovku. Utrpěl přirom tržnou ránu na hlavě a zdravotnická záchranná služba ho převezla sanitou do nemocnice, kde ho lékaři hospitalizovali s ohledem na okolnosti vzniku úrazu a jeho věk.

Po absolvování potřebných vyšetření se ukázalo, že ho budou moci brzy propustit do domácí péče. Muž nám řekl, že cyklistickou přilbu při jízdě běžně používá, jen včera si prý pomyslel, že se nemůže nic stát, když bude za chvíli zpátky a nechal ji doma. Měl velké štěstí v tom, že z takového karambolu vyvázl jen s několika stehy na hlavě, mohl také dopadnout mnohem hůř.

Nošení cyklistické přilby za jízdy je někdy otázkou  přežití. Poučte se proto raději z chyb druhých a nekoledujte si o svou vlastní zkušenost s pádem z kola na hlavu bez cyklistické přilby.

7. 8. 2025
por. Bc. Ivana Baláková

