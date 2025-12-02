Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Cyklista pod vlivem a ozbrojen
O tom, že alkohol nepatří za volant, natož za řídítka kola, se přesvědčil třiasedmdesátiletý muž cizí státní příslušnosti.
Minulý týden v úterý, došlo ve večerních hodinách, v katastru obce Habartice, k havárii cyklisty. Starší muž cizí státní příslušnosti jel na jízdním kole po silnici I/13, nedaleko budovy obecního úřadu, kde nezvládl řízení a upadl na vozovku. Při pádu utrpěl zranění hlavy, které si vyžádalo příjezd Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje. Záchranáři muže ošetřili a transportovali do nemocničního zařízení. Během ošetřování si u něj povšimli pistole, kterou mu z důvodu vlastní bezpečnosti odebrali a předali ji hlídce policie. Provedenou dechovou zkouškou policisté v jeho dechu naměřili 1,74 promile. Opakované dechové zkoušky cyklista nebyl schopen, proto bylo zažádáno o odběr krve. Vzhledem k tomu, že cyklista během přepravy záchrannou službou začal být agresivní, byla nutná asistence Městské policie Frýdlant, jejíž strážníci sanitku doprovodili až do nemocničního zařízení. Po ošetření třiasedmdesátiletý muž putoval do protialkoholní záchytné stanice k vystřízlivění. Veškeré okolnosti kuriózní dopravní nehody nyní šetří policisté z Dopravního inspektorátu v Liberci. Policisté z Frýdlantu pro změnu šetří podezření z přestupku na úseku zbraní a střeliva, a to z důvodu viditelného nošení zbraně na veřejnosti, ve stavu snížené schopnosti manipulace se zbraní po požití alkoholu.
Cyklista, který se pod vlivem alkoholu dopustí přestupku, nemůže přijít o body ani řidičský průkaz. Vystavuje se ale tučné pokutě. Ta totiž může dosáhnout výše až 25 tisíc korun. Za nošení zbraně ve stavu, kdy je schopnost manipulace snížena požitím alkoholických nápojů, hrozí muži pokuta až do výše 30 tisíc korun.
K úrazu hlavy přispěl fakt, že muž nebyl při jízdě na kole vybaven cyklistickou přilbou, která sice pro osoby starší 18 let není povinna, ale v mnoha případech dokáže ochránit život a zdraví člověka.
