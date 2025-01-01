Policie České republiky  

Krajské ředitelství Zlk

Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Cyklista po střetu s vozidlem zemřel

Vsetínští policisté vyšetřují tragickou dopravní nehodu. 

Ve středu krátce po sedmnácté hodině se ve Vsetíně stala vážná dopravní nehoda mezi osobním automobilem a cyklistou. Třiasedmdesátiletý muž na kole, který nedaleko kruhového objezdu vjížděl vlevo na ulici Mostecká, se srazil s osobním automobilem, jehož řidička ve stejný moment vyjížděla na tutéž silnici z protějšího parkoviště. Po střetu a následném pádu na komunikaci utrpěl senior vážné poranění, které si vyžádalo lékařské ošetření a transport do nemocnice. I přes veškerou snahu záchranářů má však tato nehoda tragický konec.
Přesnou příčinou a mírou zavinění jednotlivých účastníků se nadále zabývají vsetínští kriminalisté a dopravní policisté.

30. října 2025, nprap. Petr Jaroš

