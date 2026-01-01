Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Cyklista narazil v Brně do sloupu
Svědci poskytli pohotově první pomoc.
V neděli odpoledne došlo v brněnské Křižíkově ulici k vážné nehodě cyklisty. Muž jedoucí na elektrickém kole ve směru od Třískalovy k Divišově ulici měl během jízdy zavrávorat, ztratit rovnováhu a narazit do sloupu veřejného osvětlení. Přestože měl cyklistickou helmu, po nárazu zůstal bezvládně ležet na vozovce. Událost sledovala osádka osobního vozidla jedoucího za ním. Svědci okamžitě zastavili, přivolali záchrannou službu a společně s dalšími kolemjdoucími začali podle pokynů operátorky tísňové linky poskytovat první pomoc. Díky jejich rychlé reakci se zraněného podařilo přivést k vědomí ještě před příjezdem záchranářů, kteří následně cyklistu převezli k ošetření do nemocnice. Pohotová první pomoc hraje v podobných situacích velmi důležitou roli a může být klíčová pro záchranu života.
por. David Chaloupka 27. března 2026