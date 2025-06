Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Cyklista nadýchal 5,18 promile

SVITAVSKO – Havaroval a skončil v nemocnici.

V sobotu od dopoledních hodin měl muž popíjet alkohol a odpoledne se rozhodl vyjet na elektrokole do ulic Moravské Třebové. Jízdu však nezvládl a havaroval. Třiačtyřicetiletý muž při jízdě neměl helmu a po havárii policistům nadýchal neuvěřitelných 5,18 promile. Se zraněním byl převezen do nemocnice na ošetření. Za jízdu pod vlivem alkoholu mu teď hrozí pokuta od sedmi do pětadvaceti tisíc korun.

19. června 2025

por. Mgr. Dita Holečková

tisková mluvčí policie Pardubického kraje

