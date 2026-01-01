Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Cyklista měl velké štěstí
Jízda pod vlivem alkoholu na elektrokole skončila havárií./VIDEO/
Poslední lednový den přijali policisté oznámení o dopravní nehodě cyklisty, který se podle oznamovatele doslova „katapultoval“ ze svého elektrokola. Devětašedesátiletý cyklista vyrazil v dopoledních hodinách na elektrokole z Blanska do Černé hory, přestože počasí bylo nepříznivé a silnice byly místy mokré a kluzké. Muž navíc na kolo usedl bez cyklistické přilby, čímž výrazně zvýšil riziko závažného zranění. Dle videozáznamu se mu během jízdy přední části kola zamotala taška. To způsobilo prudké zablokování kola a následnou ztrátu stability. Muž byl doslova vymrštěn přes řídítka a tvrdě dopadl na vozovku. Nehoda vypadala velmi vážně a řidič z vozidla, který jel za ním, okamžitě přivolal pomoc.
Cyklista skončil v rukou lékařů. Utrpěl poranění hlavy, které si vyžádalo lékařské ošetření. Naštěstí se jednalo o lehké zranění. Policisté na místě provedli běžné úkony včetně dechové zkoušky na alkohol. Výsledek je překvapil, muž v jedenáct dopoledne nadýchal téměř 2 ‰ alkoholu. Cyklista policistům uvedl, že si ráno dal pouze „polévkovou lžíci“ rakytníkového likéru.
Hlídka také zjistila, že se pro cyklistu nejednalo o první takovou událost. Muž v minulosti havaroval za velmi podobných podmínek – na stejném elektrokole, bez přilby a pod vlivem alkoholu.
Policisté apelují na všechny cyklisty a uživatele elektrokol, aby nepodceňovali rizika spojená s jízdou bez ochranné přilby. I na cyklisty se vztahují pravidla silničního provozu a alkohol za řídítka nepatří.
Za loňský rok evidují jihomoravští policisté téměř 500 dopravních nehod s účastí cyklisty, z toho 352 bylo zaviněno právě jimi.
nprap. Petra Hrůzová, 4.února 2026