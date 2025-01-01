CyberTipline reporty
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatelka ve své žádosti uvedla:
„ … v rámci své diplomové práce se zabývám tématem „Výroba a přechovávání virtuální dětské pornografie: Právní hranice v éře umělé inteligence“.
Práce se zaměřuje zejména na výklad objektu trestného činu výroby a jiného nakládání s dětskou pornografií podle § 192 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, a analyzuje, zda přechovávání tzv. virtuální dětské pornografie, tedy materiálů vytvořených bez účasti skutečného dítěte pomocí nástrojů umělé inteligence, naplňuje znaky trestné činnosti. Součástí práce je rovněž přehled technických nástrojů pro detekci dětské pornografie, jako jsou systémy PhotoDNA, CSAI Match a SafeSearch AI, které slouží k automatickému vyhledávání a identifikaci závadného obsahu v online prostředí a cloudových úložištích.
V této souvislosti si Vás dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím dovoluji požádat o poskytnutí následujících informací:
- Kolik CyberTipline reportů v kategorii Child Sexual Abuse Material (CSAM) policejní orgány obdržely v letech 2015 až 2025 (za každý rok jednotlivě)?
- Kolik z CyberTipline reportů v kategorii Child Sexual Abuse Material (CSAM) bylo následně vyhodnoceno jako relevantní a postoupeno k dalšímu šetření?
- Kolik z CyberTipline reportů v kategorii Child Sexual Abuse Material (CSAM) vedlo k pravomocnému odsouzení pachatele?
- Dále Vás žádám o poskytnutí jednoho anonymizovaného vzorového CSAM CyberTipline reportu, tak jak jej Vaše instituce obdržela prostřednictvím automatizovaného systému (např. od NCMEC).“.
Policie České republiky poskytla žadatelce následující informace:
Ad 1) V letech 2015 až 2025 bylo jednotlivě za každý rok přijato NCMEC CyberTipline reportů:
2015 - statistiky nejsou k dispozici
2016 - statistiky nejsou k dispozici
2017 – 2 280 přijatých NCMEC CyberTipline reportů
2018 – 5 721 přijatých NCMEC CyberTipline reportů
2019 – 16 179 přijatých NCMEC CyberTipline reportů
2020 – 8 256 přijatých NCMEC CyberTipline reportů
2021 – 7 581 přijatých NCMEC CyberTipline reportů
2022 – 21 605 přijatých NCMEC CyberTipline reportů
2023 – 23 832 přijatých NCMEC CyberTipline reportů
2024 – 22 553 přijatých NCMEC CyberTipline reportů
2025 – 11 375 přijatých NCMEC CyberTipline reportů do 30. 6. 2025
Ad 2) V letech 2015 až 2025 bylo jednotlivě za každý rok postoupeno NCMEC CyberTipline reportů k dalšímu šetření:
2015 - statistiky nejsou k dispozici
2016 - statistiky nejsou k dispozici
2017 - statistiky nejsou k dispozici
2018 - statistiky nejsou k dispozici
2019 - statistiky nejsou k dispozici
2020 - statistiky nejsou k dispozici
2021 - statistiky nejsou k dispozici
2022 - 747 postoupených NCMEC CyberTipline reportů k dalšímu šetření
2023 - 649 postoupených NCMEC CyberTipline reportů k dalšímu šetření
2024 - 888 postoupených NCMEC CyberTipline reportů k dalšímu šetření
2025 - 509 postoupených NCMEC CyberTipline reportů k dalšímu šetření do 30. 6. 2025
3) Informace požadované pod tímto bodem žádosti nespadají do působnosti Policie České republiky. Tyto informace spadají do působnosti Ministerstva spravedlnosti České republiky, které je ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. samostatným povinným subjektem odlišným od Policie České republiky. Z tohoto důvodu povinný subjekt žádost ve vztahu k těmto informacím podle § 14 odst. 5 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb. odložil.
4) Ve vztahu k tomuto bodu žádosti povinný subjekt vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informace.
PhDr. Jiří Vokuš, 3. září 2025