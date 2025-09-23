Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Cvičná pátrací akce v Krušných horách
Prověřovali jsme praktické dovednosti i součinnost policistů s dalšími složkami IZS.
Dnes od ranních hodin probíhalo v okolí krušnohorské obce Kalek cvičení s názvem „Pátrací akce“, které bylo zaměřeno na simulaci reálné pátrací akce s legendou pátrání po dvou pohřešovaných osobách - otci a jeho nemocném mladistvém synovi.
Cílem cvičení bylo prověření praktických dovedností a schopnosti řízení pátrací akce prováděné ve spolupráci různých složek Policie ČR, ale i dalších zúčastněných složek IZS. Akce se tedy kromě desítek policistů zúčastnili hasiči, příslušníci horské služby a vodní záchranáři.
Cvičení probíhalo v reálném prostředí s použitím dostupných sil a prostředků, včetně nasazení vrtulníku, dronů, čtyřkolek, a za využití moderních technologií i mezinárodní spolupráce s německými kolegy, neboť oblast cvičení se nachází v těsné blízkosti státní hranice se SRN.
por. Mgr. Miroslava Glogovská
23. září 2025