Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Cvičení zaměřené na eliminaci aktivního útočníka na Úřadu práce ČR v Klatovech

KLATOVY - Jedno z dalších cvičení, při kterém se policisté zaměřili na problematiku aktivního útočníka, se uskutečnilo včerejšího dne v objektu Úřadu práce ČR v Klatovech.

Primárně bylo toto cvičení koncipováno pro kolegy ze zásahové jednotky, kteří si ve spolupráci s policisty z prvosledových hlídek zkoušeli své taktické postupy v budově, kterou neznají a do které, dle scénáře modelové situace, vnikli dva muži ozbrojení střelnými zbraněmi. Do role figurantů se pak zapojili samotní pracovníci tohoto úřadu včetně zástupců z řad Generálního ředitelství Úřadu práce ČR. Ti si prakticky vyzkoušeli své chování v emočně vypjaté situaci s dodržováním zásad – „Utíkej, schovej se a bojuj“.

Modelová situace se odehrávala tak, že poté, co do budovy přišli ozbrojení muži, se na místo dostavili jako první policisté z prvosledových hlídek z územního odboru Klatovy. Ti měli za úkol zajistit objekt a provést na místě první úkony, přičemž jim na pomoc přijeli kolegové ze zásahové jednotky. Těm se podařilo na chodbě zadržet jednoho ze střelců, druhý se i s několika rukojmími schoval v prostorách čekárny. Do tzv. barikádové situace tak tedy vstoupil i vyjednavač a objekt byl monitorován i odstřelovačem ze zásahové jednotky. Následně byl eliminován i druhý z útočníků. Jelikož při modelové situaci došlo ke zranění policistů, došloi na výcvik v oblasti poskytnutí první pomoci, při které svou nezastupitelnou úlohu sehrály zdravotnické batohy, které mají kolegové k dispozici.

„Otázka bezpečí veřejnosti při obdobných situacích jako byl námět včerejšího cvičení, je pro nás jednou z hlavních a klíčových, a proto se po celý rok věnujeme na celém území Plzeňského kraje řadě menších cvičení, která jsou zaměřena právě na problematiku eliminace aktivního útočníka. Kolegové z organizačních článků našeho krajského ředitelství trénují své postupy a činnosti v nejrůznějších prostorách a při různě tematicky zaměřených modelových situacích. Cílem je jediné, abychom byli co nejlépe připraveni na takovou mimořádnou událost, kterou, přejme, si nebudeme muset řešit v reálné situaci,“ dodává ředitel Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje brig. gen. Petr Macháček.

Petr Šlechta, bezpečnostní ředitel Úřadu práce ČR uvedl následující: "Spolupráce státní správy s Policií ČR je pro zvyšování bezpečnosti na pracovištích úřadu práce klíčová, abychom mohli zajistit bezpečné prostředí pro naše zaměstnance i klienty. Pravidelná cvičení přímo v objektech pomáhají nejen policejním složkám v nácviku, ale i v edukaci pracovníků a navazují na společná školení i další preventivní kroky."

V letošním roce budou kromě takto zaměřených menších cvičení realizována také dvě taktická cvičení, tedy cvičení většího rozsahu, do kterých budou zapojeny i další složky Integrovaného záchranného systému Plzeňského kraje.

Závěrem bychom chtěli poděkovat Úřadu práce ČR v Klatovech za možnost uskutečnit toto cvičení v těchto prostorách.



mjr. Mgr. Pavla Burešová

2. dubna 2025

Odkazy do noveho okna Cvičení Amok Klatovy Detailní náhled Cvičení Amok Klatovy Detailní náhled

vytisknout e-mailem