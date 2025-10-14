Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Cvičení v Prachovských skalách
Pád z výšky a jeden z horolezců uvězněný na skále.
cvičení v Prachovských skaláchDnes dopoledne 14. 10. 2025 se jičínští policisté zúčastnili společně s hasiči a záchranáři Královéhradeckého kraje taktického cvičení, které proběhlo v dopoledních hodinách v Prachovských skalách.
V rámci scénáře došlo při sportovním lezení dvou horolezců k závadě na lezeckém vybavení a následnému pádu jednoho z mužů na zem. Druhý z lezců zůstal uvězněn na skále.
Přivolaní policisté pomohli záchranářům a hasičům bezpečně přenést oba muže k vozidlu a tak společně přispěli k jejich záchraně.
Toto cvičení složek IZS opět procvičilo a ověřilo připravenost společně zasáhnout i v těžce přístupných místech jako jsou například skály.
Všichni přítomní policisté si tuto spolupráci přítomných složek pochvalovali, protože jen tak můžeme dosáhnout společného cíle a to je záchrana lidského života.
por. Pižlová Šárka, DiS.
14. 10. 2025