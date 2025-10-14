Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Královéhradecký kraj název

Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Cvičení v Prachovských skalách

Pád z výšky a jeden z horolezců uvězněný na skále. 

cvičení v Prachovských skaláchcvičení v Prachovských skaláchDnes dopoledne 14. 10. 2025 se jičínští policisté zúčastnili společně s hasiči a záchranáři Královéhradeckého kraje taktického cvičení, které proběhlo v dopoledních hodinách v Prachovských skalách.
V rámci scénáře došlo při sportovním lezení dvou horolezců k závadě na lezeckém vybavení a následnému pádu jednoho z mužů na zem. Druhý z lezců zůstal uvězněn na skále.
Přivolaní policisté pomohli záchranářům a hasičům bezpečně přenést oba muže k vozidlu a tak společně přispěli k jejich záchraně.
Toto cvičení složek IZS opět procvičilo a ověřilo připravenost společně zasáhnout i v těžce přístupných místech jako jsou například skály.
Všichni přítomní policisté si tuto spolupráci přítomných složek pochvalovali, protože jen tak můžeme dosáhnout společného cíle a to je záchrana lidského života.

por. Pižlová Šárka, DiS.
14. 10. 2025

Odkazy do noveho okna

cvičení v Prachovských skalách

cvičení v Prachovských skalách 

Detailní náhled

cvičení v Prachovských skalách

cvičení v Prachovských skalách 

Detailní náhled

cvičení v Prachovských skalách

cvičení v Prachovských skalách 

Detailní náhled

cvičení v Prachovských skalách

cvičení v Prachovských skalách 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem 

 

© 2025 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 