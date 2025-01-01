Policie České republiky  

Krajské ředitelství Zlk

Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Cvičení v nákupním centru

VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ: Oznámení veřejnosti. 

V pondělí 22. září 2025 v nočních hodinách se v prostorách hypermarketu TESCO ve Valašském Meziříčí uskuteční plánované taktické cvičení Policie České republiky a dalších složek Integrovaného záchranného systému.
Cílem cvičení bude nácvik policejního zásahu proti tzv. aktivnímu střelci a zároveň půjde o prověření součinnosti všech složek Integrovaného záchranného systému při řešení této zcela mimořádné události.
Při cvičení se budou policisté a další účastníci cvičení pohybovat nejen uvnitř budovy, ale i v jejím nejbližším okolí. Lze očekávat zvýšený pohyb jak policejních vozidel, tak i zásahových vozidel zdravotnické záchranné služby a hasičů. Zároveň upozorňujeme, že vzhledem k zaměření cvičení se z areálu bude ozývat i střelba.
Žádáme občany o důsledné respektování pokynů policistů či strážníků Městské policie Valašské Meziříčí a zároveň všem děkujeme za ohleduplnost související s průběhem cvičení.

17. září 2025, nprap. Petr Jaroš

