Krajské ředitelství Zlk

Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Cvičení složek IZS ve Vsetíně

Informace pro veřejnost. 

Ve středu 20. srpna 2025 se od ranních hodin v areálu společnosti Austin Detonator s.r.o., v ulici Jasenice ve Vsetíně uskuteční plánované cvičení Integrovaného záchranného systému (IZS).
V rámci tohoto cvičení bude v okolí firmy probíhat zvýšený pohyb vozidel složek IZS, jako jsou hasičské vozy, sanitky, policejní vozidla a další zásahová technika. Tento pohyb může být doprovázen krátkodobým omezením v dopravě.
Veřejnost žádáme, aby dbali zvýšené opatrnosti v okolí areálu a respektovali případné pokyny zasahujících policistů, městských strážníků či hasičů.

18. srpna 2025, nprap. Petr Jaroš

