Cvičení proti ozbrojenému útočníkovi
Tentokrát proběhlo v Karlovarské krajské nemocnici.
V pondělí 25. května letošního roku proběhlo v areálu Karlovarské krajské nemocnice v Karlových Varech a přilehlém okolí prověřovací cvičení AMOK zaměřené na zákrok proti ozbrojenému pachateli. Cvičení se zúčastnili policisté, kriminalisté a vyjednavači z Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje i zásahová jednotka Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje. Zapojeni byli také lékaři a pracovníci Karlovarské krajské nemocnice.
Celé cvičení bylo zahájeno informačně vzdělávacím seminářem zaměřeným na správné chování v případě vzniku mimořádné události. V rámci semináře byla představena řada témat, například budova nemocnice jako měkký cíl, bezpečnost zaměstnanců v prostorách nemocnice, varovné signály, jejich rozpoznání a využití, osobní bezpečnost či postup v případě útoku. Součástí semináře byla také metodika "U-S-B" - Uteč, schovej se, bojuj.
Námětem cvičení byl simulovaný útok ozbrojeného útočníka v prostorách nemocnice. Útočník začal střílet na osoby na chodbě, následně dvě z nich vzal jako rukojmí a zabarikádoval se s nimi v kanceláři. Na vzniklou mimořádnou situaci reagovali zasahující policisté, kriminalisté i policejní vyjednavači.
Po příjezdu na místo museli policisté aktivního střelce zneškodnit, prohledat prostory nemocnice a její blízké okolí a poskytnout první pomoc zraněným osobám. Poté je transportovat na bezpečné místo a předat do péče zdravotníků.
Cílem cvičení bylo simulovat mimořádnou situaci spojenou s napadením většího počtu osob a prověřit operační a řídící činnosti, taktické postupy a spolupráci s ostatními složkami Integrovaného záchranného systému. Hlavním záměrem bylo ověřit připravenost zúčastněných tak, aby v reálné situaci dokázali rychle a efektivně chránit životy a zdraví osob.
Po skončení cvičení proběhlo vyhodnocení celého zásahu. Policisté z Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje pořádají podobná
cvičení, včetně metodických seminářů, již několik let. Pravidelně školí školská zařízení, úřady nebo právě nemocnice v našem kraji.
MUDr. Dagmar Šnajdárková, náměstek léčebně preventivní péče Nemocnice Karlovy Vary:
„Karlovarská krajská nemocnice si plně uvědomuje, že zdravotnická zařízení patří mezi tzv. měkké cíle, a právě proto vítáme každou příležitost prověřit nastavené bezpečnostní mechanismy, krizové postupy i připravenost našich zaměstnanců na mimořádné situace.
Cvičení AMOK, které proběhlo dne 25. května 2026, považujeme za velmi přínosné nejen pro zdravotnická zařízení, ale pro všechny složky integrovaného záchranného systému. Podobná společná cvičení umožňují ověřit vzájemnou koordinaci, komunikaci i schopnost rychlé reakce v krizových situacích, které mohou ohrozit bezpečnost pacientů, zaměstnanců i veřejnosti.
Součástí cvičení bylo také ostré prověření našeho detekčního zařízení pro bezpilotní systémy. Na základě souřadnic získaných prostřednictvím aplikace byl narušitel letového prostoru úspěšně lokalizován a Policií ČR zneškodněn. I tato část cvičení potvrdila význam moderních bezpečnostních technologií při ochraně zdravotnických zařízení.
Karlovarská krajská nemocnice je každoročně součástí rozsáhlých cvičení složek IZS a dlouhodobě podporuje aktivity zaměřené na zvyšování bezpečnosti a připravenosti všech zúčastněných subjektů.“
mjr. Mgr. Kateřina Pešková
29. 5. 2026