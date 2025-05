Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Cvičení na úřadu práce

VSETÍNSKO: Oznámení veřejnosti.

V pátek 23. května 2025 se v sídle vsetínského úřadu práce uskuteční plánované taktické cvičení složek Policie České republiky. To bude probíhat od devíti do šestnácti hodin a zapojí se do něj kromě policistů Krajského ředitelství policie Zlínského kraje i strážníci Městské policie Vsetín.

Při cvičení se mohou policisté a strážníci pohybovat nejen uvnitř budovy, ale i v jejím nejbližším okolí. Zároveň upozorňujeme, že vzhledem k zaměření cvičení se z areálu bude ozývat i střelba. Žádáme občany o důsledné respektování pokynů policistů a zároveň všem děkujeme za ohleduplnost související s průběhem cvičení.

Mimo výše uvedené navíc upozorňujeme, že z důvodu cvičení bude v době od 10:00 do 15:00 zcela uzavřen průchod pro pěší na ulici Štěpská (od Penny Marketu). Za komplikace s tím spojené se omlouváme.

15. května 2025, nprap. Petr Jaroš

