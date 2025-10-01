Policie České republiky – Služba cizinecké policie
Cvičení na letišti v Českých Budějovicích
Cvičení na letišti České Budějovice prověřilo připravenost složek na mimořádnou událost v civilním letectví
Na mezinárodním letišti České Budějovice proběhlo v úterý dopoledne taktické cvičení zaměřené na zvládnutí mimořádné události v civilním letectví se zapojením Ředitelství služby cizinecké policie, Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje, Letecké služby Policie ČR a Hasičského záchranného sboru letiště České Budějovice.
Podobné nácviky musí provozovatel letiště provádět každé dva roky, a to s cílem prověřit funkčnost nastavených postupů pro zvládání mimořádných událostí, součinnost všech složek, které by se na řešení takové situace podílely a jejich praktickou připravenost na rychlou a účinnou reakci.
Zásadní úlohu při zajišťování bezpečnosti v oblasti civilního letectví na všech našich mezinárodních letištích plní inspektoráty cizinecké policie Ředitelství služby cizinecké policie.
„Provedené cvičení přineslo řadu poznatků, které využijeme ke zvýšení naší připravenosti na mimořádné události. Podobné nácviky zároveň budeme pravidelně realizovat i nadále.“ uvedl vedoucí inspektorátu cizinecké policie na mezinárodním letišti České Budějovice mjr. Karel Kočí.“
kpt. Josef Urban
tiskový mluvčí
Ředditelství služby cizinecké policie