Cvičení k odhalování nelegálního pašování jaderných materiálů
Na území Prahy a Středočeského kraje proběhlo 28. května praktické cvičení zaměřené na odhalování nelegálního pašování jaderných materiálů a radioaktivních látek. Akce se uskutečnila v rámci dlouhodobé spolupráce Policie České republiky a programu Nuclear Smuggling Detection and Deterrence (NSDD) americké Národní správy jaderné bezpečnosti (NNSA).
Hlavním cílem cvičení bylo v běžném provozu identifikovat motorové vozidlo převážející jaderné materiály a radioaktivní látky a následně zadržet osoby podílející se na této trestné činnosti. Scénář prověřil schopnost zapojených složek rychle a efektivně reagovat na situace spojené s nelegálním nakládáním s nebezpečnými materiály.
Policisté Národní centrály proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě (NCTEKK) během cvičení využívali speciální detekční techniku určenou ke skryté identifikaci nebezpečných látek. Tato zařízení Policie České republiky získala od amerických partnerů. Po vyhodnocení situace následovalo zadržení potencionálních pachatelů.
Odbornou podporu v průběhu cvičení poskytovali specialisté Státního ústavu jaderné, chemické a biologické ochrany (SÚJCHBO), kteří zajišťovali konzultační činnost a bezprostředně po zadržení podezřelých osob provedli detailní identifikaci nalezených jaderných materiálů a radioaktivních látek.
Experti Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) se zaměřili především na otázky radiační ochrany a jaderné bezpečnosti v souladu s požadavky atomového zákona a mezinárodními závazky České republiky vůči Mezinárodní agentuře pro atomovou energii a institucím Evropské unie.
Pravidelně realizovaná cvičení tohoto typu představují důležitý nástroj pro ověřování připravenosti všech zapojených institucí čelit potenciálním bezpečnostním hrozbám.
Cvičení se zúčastnily tyto instituce:
· Národní centrála proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě služby kriminální policie a vyšetřování (NCTEKK SKPV),
· Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany, v. v. i. (SÚJCHBO),
· Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB),
· Nuclear Smuggling Detection and Deterrence (NSDD)
kpt.Jakub Vinčálek
tiskový mluvčí PP ČR
8. června 2026