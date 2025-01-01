Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Krajské ředitelství Zlk

Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Cvičení IZS

Cvičili jsme na letišti v Kunovicích. 

Policisté Územního odboru Uherské Hradiště se v úterních dopoledních hodinách zúčastnili společného cvičení s hasiči a záchranáři na letišti v Kunovicích, kde došlo k navození, simulaci letecké havárie. Dvacítka policistů ve spolupráci s hasičským záchranným sborem a zdravotnickou záchrannou službou procvičila vzájemnou koordinaci svých činností na místě mimořádné události, včetně záchranných a likvidačních prací. Policisté si zde také mohli vyzkoušet soubor postupů a činností při zajišťování první pomoci zraněným. Do akce byl také povolán intervenční tým Krajského ředitelství policie Zlínského kraje, který zajišťoval dotčeným osobám posttraumatickou psychologickou pomoc. Dokumentace se na závěr chopili kriminalisté výjezdové skupiny společně s kriminalistickým technikem. Nezbytnou roli sehráli figuranti Střední školy průmyslové, hotelové, zdravotnické a Vyšší odborné školy Uherské Hradiště.

22. září 2025, por. Radomír Šiška, DiS.

Odkazy do noveho okna

Foto č.1

Foto č.1 

Detailní náhled

Foto č.2

Foto č.2 

Detailní náhled

Foto č.3

Foto č.3 

Detailní náhled

Foto č.4

Foto č.4 

Detailní náhled

Foto č.5

Foto č.5 

Detailní náhled

Foto č.6

Foto č.6 

Detailní náhled

Foto č.7

Foto č.7 

Detailní náhled

Foto č.8

Foto č.8 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem 

 

© 2025 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 