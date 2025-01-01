Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje
Cvičení IZS
Cvičili jsme na letišti v Kunovicích.
Policisté Územního odboru Uherské Hradiště se v úterních dopoledních hodinách zúčastnili společného cvičení s hasiči a záchranáři na letišti v Kunovicích, kde došlo k navození, simulaci letecké havárie. Dvacítka policistů ve spolupráci s hasičským záchranným sborem a zdravotnickou záchrannou službou procvičila vzájemnou koordinaci svých činností na místě mimořádné události, včetně záchranných a likvidačních prací. Policisté si zde také mohli vyzkoušet soubor postupů a činností při zajišťování první pomoci zraněným. Do akce byl také povolán intervenční tým Krajského ředitelství policie Zlínského kraje, který zajišťoval dotčeným osobám posttraumatickou psychologickou pomoc. Dokumentace se na závěr chopili kriminalisté výjezdové skupiny společně s kriminalistickým technikem. Nezbytnou roli sehráli figuranti Střední školy průmyslové, hotelové, zdravotnické a Vyšší odborné školy Uherské Hradiště.
22. září 2025, por. Radomír Šiška, DiS.