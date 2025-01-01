Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Cvičení „AMOK“ v Klášterci nad Ohří
Policisté ve středu zasahovali v budově školy při simulovaném útoku aktivního střelce.
Policisté chomutovského územního odboru ve středu realizovali další cvičení známé pod názvem „AMOK“. Toto taktické cvičení bylo zaměřeno na koordinaci postupů policistů při mimořádné události, jejíž podstatou byl simulovaný útok pachatele ozbrojeného střelnou zbraní v prostorách Gymnázia a SOŠ v Klášterci nad Ohří.
Akce byla simulována od okamžiku přijetí telefonického oznámení na tísňovou linku policie, při němž ředitel školy informuje o agresivním studentovi, který je ozbrojen a střílí v budově školy. Následovalo vyslání policistů do objektu školy a přijetí dalších opatření k řešení situace cestou operačního důstojníka policie. Cílem zákroku na místě bylo co nejrychlejší nalezení a eliminace útočníka, třídění osob nacházejících se na místě, poskytnutí první pomoci raněným a evakuace osob z objektu.
Stejně jako v předchozích uskutečněných cvičeních (poslední se konalo v květnu v budově chomutovského magistrátu) šlo zejména o to, aby policisté díky nácviku zákroku v reálném prostředí dokázali na případnou mimořádnou situaci adekvátně reagovat a koordinovat své postupy.
Cvičení se zúčastnily tři desítky policistů a více než 80 figurantů z řad žáků a pedagogů zmíněné školy, kterým tímto děkujeme za spolupráci. Naše poděkování za součinnost při zajištění akce patří také Městské policii Klášterec nad Ohří.
por. Mgr. Miroslava Glogovská
Chomutov, 16. října 2025