Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Ústecký kraj název

Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Cvičení „AMOK“ v budově Obecního úřadu Březno

Policisté trénovali správné postupy pro případ útoku aktivního střelce. 

Dnes dopoledne chomutovští policisté v budově Obecního úřadu Březno a přilehlém okolí nacvičovali správné postupy při řešení mimořádné události známé jako „AMOK“ –  útok aktivního střelce.

Tématem cvičení byla modelová situace, při níž do budovy úřadu vstoupil rozlícený občan, který již před vstupem do objektu několikrát vystřelil. Poté procházel budovu i přilehlý dvůr, kde zranil několik zaměstnanců.

Cílem této akce bylo procvičit činnost zakročujících policistů včetně volby vhodného taktického postupu v případě útoku aktivního střelce. Tyto postupy zahrnují nejen samotný zákrok proti pachateli či pachatelům, ale také zajištění vnějšího perimetru, přiblížení se k objektu, jeho prohlídku, evakuaci osob, třídění zraněných a spolupráci s dalšími složkami IZS. Dnes se tedy kromě policistů závěrečné fáze výcviku zúčastnili i hasiči, kterým tímto děkujeme za spolupráci, stejně jako zaměstnancům úřadu a obci Březno.

por. Mgr. Miroslava Glogovská
14. května 2026

Odkazy do noveho okna

foto z cvičení

foto z cvičení 

Detailní náhled

foto z cvičení

foto z cvičení 

Detailní náhled

foto z cvičení

foto z cvičení 

Detailní náhled

foto z cvičení

foto z cvičení 

Detailní náhled

foto z cvičení

foto z cvičení 

Detailní náhled

foto z cvičení

foto z cvičení 

Detailní náhled

foto z cvičení

foto z cvičení 

Detailní náhled

foto z cvičení

foto z cvičení 

Detailní náhled

foto z cvičení

foto z cvičení 

Detailní náhled

foto z cvičení

foto z cvičení 

Detailní náhled

foto z cvičení

foto z cvičení 

Detailní náhled

foto z cvičení

foto z cvičení 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem 

 

© 2026 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 