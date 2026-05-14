Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Cvičení „AMOK“ v budově Obecního úřadu Březno
Policisté trénovali správné postupy pro případ útoku aktivního střelce.
Dnes dopoledne chomutovští policisté v budově Obecního úřadu Březno a přilehlém okolí nacvičovali správné postupy při řešení mimořádné události známé jako „AMOK“ – útok aktivního střelce.
Tématem cvičení byla modelová situace, při níž do budovy úřadu vstoupil rozlícený občan, který již před vstupem do objektu několikrát vystřelil. Poté procházel budovu i přilehlý dvůr, kde zranil několik zaměstnanců.
Cílem této akce bylo procvičit činnost zakročujících policistů včetně volby vhodného taktického postupu v případě útoku aktivního střelce. Tyto postupy zahrnují nejen samotný zákrok proti pachateli či pachatelům, ale také zajištění vnějšího perimetru, přiblížení se k objektu, jeho prohlídku, evakuaci osob, třídění zraněných a spolupráci s dalšími složkami IZS. Dnes se tedy kromě policistů závěrečné fáze výcviku zúčastnili i hasiči, kterým tímto děkujeme za spolupráci, stejně jako zaměstnancům úřadu a obci Březno.
por. Mgr. Miroslava Glogovská
14. května 2026