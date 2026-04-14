Cvičení AMOK Prostějov 2026
V Olomouckém kraji dnes policisté nacvičovali zákrok proti aktivnímu útočníkovi v budově Magistrátu města Prostějov.
V úterý 14. dubna 2026 proběhlo taktické cvičení Policie ČR „AMOK Prostějov 2026“, simulující ozbrojený útok v budově magistrátu. Cvičení policistů proběhlo nejen ve spolupráci se složkami Integrovaného záchranného systému Olomouckého kraje, ale účastnilo se jej také sedm desítek figurantů z řad zaměstnanců magistrátu. Řízení zásahu bylo plně v kompetenci Policie ČR.
Podle scénáře v deset hodin dopoledne vešel do budovy Magistrátu města Prostějov muž ozbrojen střelnou zbraní. Z důvodu vnitřní frustrace a v domnění, že za jeho tíživou životní situaci jsou zodpovědní zaměstnanci magistrátu, začne střílet po osobách nacházejících se v objektu. Operační důstojník poté, co přijal oznámení o střelbě v objektu, okamžitě vyslal na místo policejní hlídky. Zároveň o události informoval operační střediska Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje a Zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje.
Během okamžiku na místo dorazily první policejní hlídky, které zahájily zákrok vedoucí k eliminaci pachatele. Současně byl zřízen řídící štáb a velící policejní důstojník koordinoval složky IZS na místě. Byl stanoven perimetr od místa útoku, do kterého byl zamezen přístup. Mezitím se podařilo zasahujícím policistům aktivního střelce zneškodnit. Jakmile policisté měli situaci pod kontrolou, vpustili do budovy zdravotníky a hasiče. Započalo odstraňování následků útoku, ošetřování a evakuace zraněných osob a také poskytnutí psychologické podpory postiženým osobám.
por. Mgr. Libor Hejtman
14. dubna 2026