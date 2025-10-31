Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Cvičení "AMOK 2025" - nebezpečný střelec
V areálu Střední školy Kateřinky proběhlo ve čtvrtek 30. října cvičení složek integrovaného záchranného systému.
Ve čtvrtek 30. října 2025 proběhlo v areálu Střední školy Kateřinky – Liberec, taktické cvičení složek IZS s názvem „Amok 2025“.
Svým rozsahem, co do počtu zasahujících jednotek, nasazení technických prostředků, ale i co do počtu dalších zúčastněných osob, bylo taktické cvičení v prostorách Střední školy Kateřinky, mimořádné.
Pod taktovkou Krajského ředitelství policie Libereckého kraje byla vytvořena modelová situace útoku ozbrojeného útočníka v prostorách školského zařízení. Ohrožení ze strany aktivního střelce mělo za cíl nejen procvičení samotných postupů při mimořádné události, ale také prověření součinnosti složek integrovaného záchranného systému.
Sledovaných kritérií v rámci cvičení však bylo mnohem více. Mezi ta zásadní patřilo prověření systému koordinace a řízení samotného zásahu, kontinuálnost toku informací napříč jednotlivými zasahujícími složkami na místě zásahu, ale i pozásahové praktické činnosti, jako například třídění a transport zraněných, poskytování neodkladné první pomoci nebo též zavedení nových postupů a činností nejen ze strany Policie ČR, ale i dalších složek, a to vše v reálném čase.
„Nácvik takto specifických situací nemůže nahradit reálné zásahy. Co však bezesporu může, je naučit se koordinovat a zvládat kroky nezbytné k tomu, aby následky takových událostí byly co nejefektivněji zvládnuty všemi složkami integrovaného záchranného systému. Přeji všem, aby těmto reálným situacím nemuseli nikdy v životě čelit,“ uvedl ředitel Krajského ředitelství policie Libereckého kraje, plk. Mgr. Libor Špráchal, který zároveň poděkoval všem, kteří se na čtvrtečním taktickém cvičení podíleli. V obdobném duchu k členům jednotek IZS promluvil také náměstek policejního prezidenta pro službu kriminální policie a vyšetřování, genmjr. Mgr. Tomáš Kubík. „Účastnil jsem se několika takovýchto cvičení a musím konstatovat, že si velice vážím nasazení a oceňuji vaší odbornost a profesionalitu, s jakou přistupujete i v rámci modelových situací k plnění svých úkolů.“
Celková dotace samotného praktického cvičení byla organizátory stanovena na čtyři hodiny, během kterých si více jak sto třicet policistů, hasičů, zdravotníků, členů Českého červeného kříže nebo strážníků městské policie, krizových interventů či psychologů procvičilo postupy stanovené metodickými pokyny a předpisy, ale především taktické postupy v „téměř“ reálných podmínkách. Pomyslný dohled nad správně prováděnými úkony zasahujících jednotek zastávali jak instruktoři služební přípravy, tak také rozhodčí všech složek IZS, kteří si bedlivě zaznamenávali veškerá plnění stěžejních úkonů cvičících jednotek.
Veliké poděkování za možnost realizovat toto taktické cvičení patří řediteli Střední školy Kateřinky, ing. Romanu Bečkovi a jeho pedagogickému sboru. Figurantům z řad studentů školy, kterých se celého cvičení účastnily bezmála tři desítky a pochopitelně také zástupcům všech složek IZS - Hasičskému záchrannému sboru Libereckého kraje, Zdravotnické záchranné službě Libereckého kraje, Českému červenému kříži a Městské policii Liberec.
31. října 2025
por. Vojtěch Robovský
Oddělení tisku a prevence
KŘP Libereckého kraje