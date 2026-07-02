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Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Čtyřiadevadesát v obci

​Nepřiměřená rychlost patří mezi nejčastější příčiny vážných dopravních nehod. 

Dopravní policisté řešili v uplynulém týdnu další případ výrazného překročení rychlosti na Litoměřicku.

V obci Bílinka naměřili policisté 50leté řidičce vozidla značky Dacia rychlost 94 km/h, přestože v obci platí maximální povolená rychlost 50 km/h. Žena přišla na místě o řidičský průkaz. Provedená dechová zkouška na alkohol na alkohol byla negativní.

Řidičku nyní čeká správní řízení, ve kterém jí hrozí pokuta až 25 tisíc korun a zákaz řízení na šest až osmnáct měsíců.

Policie znovu upozorňuje, že nepřiměřená rychlost patří mezi nejčastější příčiny vážných dopravních nehod.

Apelujeme na řidiče motorových vozidel, aby jezdili dle silničních pravidel a byli tak ohleduplní k ostatním řidičům. Nedodržení „rychlosti“ vede mnohdy k fatálním dopravním nehodám.  

V obci může o životě rozhodnout jediná sekunda. Vyšší rychlost znamená méně času na reakci a delší brzdnou dráhu.

Dodržujme rychlost pro bezpečí nás všech!

2. července 2026
nprap. Pavla Kofrová
Oddělení tisku a prevence
KŘP Ústeckého kraje

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Bílinka

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