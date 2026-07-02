Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Čtyřiadevadesát v obci
Nepřiměřená rychlost patří mezi nejčastější příčiny vážných dopravních nehod.
Dopravní policisté řešili v uplynulém týdnu další případ výrazného překročení rychlosti na Litoměřicku.
V obci Bílinka naměřili policisté 50leté řidičce vozidla značky Dacia rychlost 94 km/h, přestože v obci platí maximální povolená rychlost 50 km/h. Žena přišla na místě o řidičský průkaz. Provedená dechová zkouška na alkohol na alkohol byla negativní.
Řidičku nyní čeká správní řízení, ve kterém jí hrozí pokuta až 25 tisíc korun a zákaz řízení na šest až osmnáct měsíců.
Policie znovu upozorňuje, že nepřiměřená rychlost patří mezi nejčastější příčiny vážných dopravních nehod.
Apelujeme na řidiče motorových vozidel, aby jezdili dle silničních pravidel a byli tak ohleduplní k ostatním řidičům. Nedodržení „rychlosti“ vede mnohdy k fatálním dopravním nehodám.
V obci může o životě rozhodnout jediná sekunda. Vyšší rychlost znamená méně času na reakci a delší brzdnou dráhu.
Dodržujme rychlost pro bezpečí nás všech!
2. července 2026
nprap. Pavla Kofrová
Oddělení tisku a prevence
KŘP Ústeckého kraje