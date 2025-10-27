Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina
Čtyři přetížená dodávková vozidla
Kontroly a nízkorychlostní vážení může potkat řidiče na dálnici D1 i o víkendech.
Policisté z dálničního oddělení Velký Beranov se kontrolám dodržování zákonů ze strany řidičů dodávkových vozidle, nákladních vozidel a autobusů věnují v rámci běžného výkonu služby téměř každý den - soboty a neděle nevyjímaje. S tím ale zřejmě uplynulou sobotu 25. října nepočítali někteří řidiči dodávkových vozidel, kteří ke svým cestám a přepravě nákladu využili dálnici D1.
Na 115. kilometru dálnice D1 ve směru jízdy na Prahu na ně totiž čekali dálniční policisté a na řidiče pak čekala důkladná kontrola, včetně nízkorychlostního kontrolního vážení. A hned čtyři řidiči dodávkových vozidel porušili zákon – jednalo se o dvě dodávková vozidla s českou registrační značkou a dvě vozidla se zahraniční registrační značkou. Ve všech čtyřech případech porušení spočívalo v překročení hmotnostních limitů – tedy vozidlo bylo přetíženo. Za tato porušení jsme cizincům uložili dvě kauce, každou za 18 000 korun. Důvodem uložení kaucí bylo podezření, že by se zahraniční dopravce mohl bezdůvodně vyhýbat správnímu řízení v České republice. V případě dvou českých dopravců policisté porušení zadokumentovali a věc odevzdají k řešení do správního řízení.
Přetížená dodávková vozidla jsou přitom v silničním provozu velmi nebezpečná a i nepatrné překročení povolené hmotnosti může způsobit při dopravní nehodě fatální následky. Na dálnici D1 zaznamenáváme denně velmi silný provoz a mezi vozidly tvoří významnou část právě dodávková vozidla. S tím souvisí také riziko vyššího počtu vážných dopravních nehod, které způsobí řidiči dodávek. Řidiči dodávkových vozidel se poměrně často při jízdě plně nevěnují řízení, nesledují provoz před sebou a pak nedokážou adekvátně zareagovat na situaci, která se odehrává na dálnici před nimi. Tyto situace mají stejné konce - řidiči narazí do nákladních vozidel, která buď pomalu jedou před nimi, nebo už stojí na konci vzniklé kolony. A na Vysočině jsme v minulosti řešili několik takových dopravních nehod, které měly bohužel pro řidiče nebo posádku dodávkového vozidla fatální následek. Přetěžování dodávek navíc velmi zásadním způsobem zhoršuje jízdní vlastnosti vozidla, takže na silnici nemusí být spolehlivě ovladatelné a má dopad také na délku brzdné dráhy.
Na pozemních komunikacích kraje Vysočina bylo ze strany policistů v loňském roce provedeno nízkorychlostní kontrolní vážení u 561 vozidel a jízdních souprav, a to zejména za využití vlastních kontrolních vah. Celkem bylo zjištěno 336 porušení. Ve 298 případech se jednalo o překročení stanovených hmotnostních limitů, v osmi případech se jednalo o překročení stanovených rozměrů a ve 34 případech o odmítnutí na výzvu podrobit vozidlo nebo jízdní soupravu nízkorychlostnímu kontrolnímu vážení. Většinu zjištěných porušení policisté loni vyřešili uložením pokuty v příkazním řízení, kdy bylo uloženo 310 pokut v příkazním řízení, které přesáhly v souhrnu částku 2 917 300 korun. V případě provozovatelů vozidel jsme zadokumentovali a oznámili k řešení příslušnému správnímu orgánu celkem 211 porušení. Kromě toho jsme uložili také 60 kaucí za porušení ustanovení zákona o pozemních komunikacích v celkové výši přesahující 842 000 korun.
„V nejčastějších případech to bylo přetížení vozidel nebo jízdních souprav, překročení stanovených rozměrů a dále nesprávně zajištěných nákladů. Řešili jsme rovněž situace, kdy se řidič na výzvu policisty odmítl podrobit kontrolnímu vážení a při kontrole odmítl najet s vozidlem na nízkorychlostní kontrolní váhy,“ uvedl kpt. Bc. Michal Ferbar, vrchní komisař odboru služby dopravní policie Krajského ředitelství policie kraje Vysočina s tím, že loni podrobit vozidlo nízkorychlostnímu kontrolnímu vážení odmítlo 34 řidičů a za toto odmítnutí policisté ukládali pokuty v maximální možné výši – tedy 100 000 korun.
Zákon o pozemních komunikacích byl k 1. červenci letošního roku novelizován. Novinkou je, že zajížďka k technickému zařízení na nízkorychlostní kontrolní vážení, včetně cesty zpět, nesmí být delší než 50 kilometrů. Původně to bylo 16 kilometrů, včetně cesty zpět, což výrazně zjednoduší práci při provádění kontrol v případě, že vhodné stanoviště pro provedení kontroly je v delší vzdálenosti od místa, kde policisté přetížené vozidlo zastaví. Úprava se dotkla také výše ukládané kauce – nově jako u zákona o silniční dopravě lze uložit za porušení kauci do výše 200 000 korun, přesněji v rozmezí od 2 500 korun do 200 000 korun.
mjr. JUDr. Dana Čírtková, tisková mluvčí
27. říjen 2025