Policie České republiky – KŘP Kraje Vysočina
Čtyři podvodně získané peníze vrátili, pátého čeká soud
Policisté na odboru cizinecké policie řešili pět případů zneužívání humanitárních dávek.
Policisté z oddělení dokumentace odboru cizinecké policie Krajského ředitelství policie kraje Vysočina uplynulý týden realizovali úkony trestního řízení proti pěti cizincům – jednalo se o státní příslušníky Ukrajiny, kteří se na území České republiky dopouštěli trestného činu podvodu. Cizinci si přišli prodloužit dočasnou ochranu na území České republiky o další rok, ale při svém jednání se úmyslně dopouštějí podvodného jednání.
„Ve všech těchto případech, které jsme nyní v našem kraji řešili, se jednalo o cizince, kteří na území České republiky přijeli pouze za účelem zneužívání humanitárních dávek, udělovaných Úřadem práce České republiky občanům Ukrajiny s dočasnou ochranou v České republice, kteří se ocitli v nouzi kvůli válečnému konfliktu na Ukrajině a potřebují finanční pomoc na zajištění základních životních potřeb a nákladů na bydlení v České republice. Tito cizinci při podání žádosti o vyplacení humanitární dávky nepravdivě uváděli, že se trvale zdržují na území České republiky a jsou v hmotné nouzi z důvodu válečného konfliktu na Ukrajině, ačkoliv se nepřetržitě zdržovali na Ukrajině a do České republiky přijížděli pouze za účelem dalšího prodloužení dočasné ochrany a připsání dávky hmotné nouze,“ uvedl k případu plk. Mgr. Oldřich Chaloupka, vedoucí odboru cizinecké policie Krajského ředitelství policie kraje Vysočina s tím, že všech pět cizinců se k podvodnému čerpání humanitárních dávek policistům doznalo. Způsobená škoda dosáhla celkové částky 570 178 korun na neoprávněně vyplacených humanitárních dávkách.
V pondělí 9. února se dostavila na přepážku dvaačtyřicetiletá cizinka za účelem prodloužení dočasné ochrany. Po kontrole předloženého cestovního pasu bylo zjištěno, že se trvale nezdržuje na území České republiky, ale přicestuje vždy pouze v termínech registrace a prodloužení si víza dočasné ochrany nebo změny adresy ubytování. Policisté provedli šetření a zjistili, že má udělenou dočasnou ochranu od května roku 2022 a od prosince 2025 do současné doby čerpala neoprávněně humanitární dávky v celkové výši 14 260 korun. Cizinku jsme zadrželi z důvodu provedení dalších procesních úkonů v trestním řízení. Po předchozí dohodě s okresním státním zastupitelstvím Jihlava byl v tomto případě využit institut odklonu v trestním řízení, který představuje alternativní způsob, jakými lze vyřídit trestní věc, a to mimo standardní projednání v hlavním líčení. Žena zaplatila neoprávněně čerpanou humanitární a zaplatila i částku 10 740 korun na fond obětí trestných činů.
Další dva případy se odehrály v úterý 10. února, kdy si přišli na přepážku Krajského asistenčního centra pomoci Ukrajině v Jihlavě prodloužit víza dočasné ochrany dva státní příslušníci Ukrajiny. Po kontrole předloženého cestovního pasu vzniklo důvodné podezření, že by se mohlo jednat o osoby, které zneužívají čerpání humanitárních dávek. Podezření se potvrdilo, když na místo přijela hlídka odboru cizinecké policie. Pětapadesátiletý muž má udělenou dočasnou ochranu od července roku 2025, kdy od září roku 2025 do současné doby čerpal neoprávněně humanitární dávky nejméně ve výši 25 318 korun. S cizincem policisté vedli úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu podvodu. Po dohodě s okresním státním zastupitelstvím v Jihlavě cizinec zaplatil neoprávněně čerpanou humanitární dávku v plné výši a dále zaplatil i částku 14 682 korun na oběti trestných činů. Poté byl propuštěn ze zadržení. Čtyřiapadesátiletá žena za období od října roku 2025 do současnosti neoprávněně humanitární dávky ve výši nejméně 17 710 korun. I ona po dohodě se státním zástupcem zaplatila neoprávněně čerpanou humanitární dávku a zaplatila 7 290 korun na fond obětí trestných činů.
Ve středu 11. února se dostavila na přepážku osmačtyřicetiletá cizinka. Po příjezdu na místo policisté zjistili, že cizinka má udělenou dočasnou ochranu od listopadu roku 2022, kdy od dubna roku 2023 do března 2025 čerpá humanitární dávky, a to i přes to, že se v průběhu uvedeného období opakovaně a dlouhodobě, v řádu měsíců, fakticky zdržuje na území Ukrajiny, kdy do České republiky přijíždí účelově, aby se dostavila na kontrolní termíny stanovené příslušným Úřadem práce nebo za účelem prodloužení dočasné ochrany nebo změny adresy bydliště v ČR. Na základě výše uvedeného pojal policejní orgán důvodné podezření, že se cizinka svým jednáním dopustila přečinu podvodu, kdy čerpala neoprávněně humanitární dávky za výše uvedené období v celkové výši nejméně 190 570 korun. Cizinka byla zadržena a eskortována na odbor cizinecké policie k provedení dalších procesních úkonů v trestním řízení. Za účasti tlumočníka si žena převzala sdělení podezření ze spáchání přečinu podvodu. Tuto ženu čeká hlavní líčení před soudem.
V pátek 13. února řešili policisté další případ čtyřiapadesátileté cizinky, která se dostavila se na řádný termín prodloužení víza o dočasné ochraně pro občany Ukrajiny. I v jejím případě jsme zjistili, že čerpá humanitární dávky neoprávněně. Cizinka má udělenou dočasnou ochranu od února roku 2024 a od března roku 2024 do současnosti čerpala neoprávněně humanitární dávky za v celkové výši nejméně 322 320 korun. Ženu policisté zadrželi z důvodu provedení dalších procesních úkonů v trestním řízení za účasti tlumočníka. Cizinka zaplatila neoprávněně čerpanou humanitární dávku v plné výši a zaplatila také částku 37 680 korun na fond obětí trestných činů. Poté byla propuštěna na svobodu.
V Kraji Vysočina se přitom nejedná o ojedinělý případ. „Cizinci byli už dlouhodobě v hledáčku policie, když se pak dostavili na odbor azylové a migrační politiky v Jihlavě, aby si opět účelově prodloužili dočasnou ochranu o další rok, a mohli tak dále žádat o vyplácení humanitárních dávek, cizinecká policie ihned vyrazila na místo. Cizinci se zprvu policistům snažili tvrdit, že žádné dávky nečerpají, pouze utíkají před válečným konfliktem a chtějí na území České republiky trvale pobývat. Intenzivní spoluprací s operativním odborem Ředitelství služby cizinecké policie v Praze a důkladnou kontrolou všech informačních systémů policie bylo zjištěno, že jejich tvrzení se nezakládá na pravdě,“ doplnil plk. Mgr. Oldřich Chaloupka, vedoucí odboru cizinecké policie.
Na podvodníky dlouhodobě policisty upozorňují sami pracovníci odboru azylové a migrační politiky v Jihlavě. Ti si opakovaně všímají, že někteří cizinci, kteří se na přepážku dostaví k prodloužení dočasné ochrany na území republiky, zde často, podle cizineckého informačního systému (CIS), pobývají buď na smyšlených adresách nebo naopak se na území, podle evropské policejní databáze Entry/Exit system (EES), nezdržují vůbec. Vzhledem k aktuálním možnostem informačních systémů policie a spolupráce s ostatními orgány státní správy je tímto způsobem možné zpětně ověřovat pobyt všech cizinců na území České republiky a ověřit také, kdy a jak čerpali humanitární dávky. Operativním typováním těchto cizinců tak lze neoprávněné čerpání humanitárních dávek zastavit na úřadu práce předem a postavit cizince na tzv. „blacklist“. Jakmile se daný cizinec přihlásí kdekoliv na území České republiky, policie ho může zadržet napřímo.
mjr. JUDr. Dana Čírtková, tisková mluvčí
16. únor 2026