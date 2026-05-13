Policie České republiky  

Naším cílem je Vaše bezpečí

Jihočeský kraj

Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Čtyři měsíce letošního roku a 226 podvodů

Za uplynulý měsíc jsme jich zaevidovali 54. 

Ač se pravidelným zveřejňováním případů internetových podvodů a preventivními radami snažíme veřejnost vzdělávat a upozorňovat na stále narůstající počet tohoto druhu kriminality, případy stále přibývají. A to pracujeme s počty případů, které veřejnost opravdu oznámí, protože jsou lidé, kteří se za to, že se obětí podvodu stali, stydí a na obvodní oddělení policie nebo službu kriminální policie a vyšetřování se vůbec neobrátí. Ke konci dubna evidujeme v našem kraji 380 případů kyberkriminality z nichž 226 tvoří právě podvody. Někteří poškození policistům sdělí, že podvodné legendy jim jsou známy, jen si mysleli, že zrovna ten, kdo volá jim, podvodník není. Zároveň mhoho z oznamujících mluví o strachu, který dostali, když jim cizí člověk na druhém konci telefonu sdělil, že mohou přijít o všechny peníze a jejich tvrzení pak ještě potvrdí zástupce policie. 

Podvodné legendy se víceméně opakují. Nezapomínejte, že policisté ani bankéři vám volat nebudou, abyste své peníze zasílali na cizí účty či je vybírali a předávali cizím lidem a nebo vložili do bitcoinmatu. Určitě nevěřte reklamám na internetu, kde vystupují známé osobnosti a lákají vás na rychlé zbohatnutí prostřednictvím investování. Také nedejte na SMS zprávy, které se tváří jako zaslané od instituce či organizace a touto formou vás vyzývají k úhradě peněz za pokuty či doplatky a nedoplatky. A v neposlední řadě pokud se seznamujete přes internet, myslete na to, že nikdy nevíte kdo sedí na druhé straně a je hodně zvláštní, že po vás chce peníze a až po jejich zaslání za vámi přijede a začnete skvělý život. 

Podvodné telefonáty ukončete, volajícího zablokujte. Nevyplňujte do neznámých odkazů vaše osobní údaje a ani přihlašovací údaje do internetového bankovnictví. 

Více rad a tipů jak se obětí podvodu nestát, naleznete v brožuře, která je přílohou tohoto odkazu a je součástí projektu KYBERRÁDCE. 

https://policie.gov.cz/clanek/kyber-radce-jihoceske-policie.aspx

kpt. Lenka Krausová, krpc.tisk@policie.gov.cz
13. května 2026

