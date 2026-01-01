Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Čtveřice vykrádala stavební buňky napříč Moravou
Policisté dopadli skupinu, která krádežemi způsobila škodu téměř dva miliony korun.
Kriminalisté z Vyškova objasnili sérii osmnácti případů vloupání do stavebních buněk a kontejnerů, které se odehrávaly jak na Vyškovsku, tak i v dalších obcích napříč jižní a severní Moravou. Ve spolupráci s policisty z jiných okresů se podařilo vytipovat podezřelou čtveřici mužů ve věku 29 až 45 let původem ze sousedního státu.
Do objektů se vloupávali za užití násilí a zaměřovali se zejména na odcizení různého druhu profesionálního nářadí – úhlových brusek, pil, akumulátorových šroubováků či bouracích kladiv. Ze stavebních buněk brali vše, co bylo možné dále zpeněžit. Celková škoda způsobená odcizením a poškozením věcí dosáhla téměř dva miliony korun.
Policisté na případech pracovali několik měsíců. Vyhodnocovali kamerové záznamy, prováděli rozsáhlou operativní činnost a podařilo se jim zjistit vozidlo, kterým se podezřelá skupina pohybovala. Hlídka Obvodního oddělení Bučovice poté při silniční kontrole dané vozidlo zastavila v obci Bohaté Málkovice s podezřelými osobami i nějakými odcizenými věcmi uvnitř.
Z dalšího šetření vyšlo najevo, že některé činy spáchala čtveřice společně, jiné pouze dvojice či trojice. Tři z podezřelých se již obdobné trestné činnosti dopustili také v minulosti. Každopádně všichni nyní čelí obvinění z krádeže a jsou ve vazbě.
por. Andrea Cejnková, 26. března 2026