Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje
Čtveřice osob získávala finanční prostředky z exekučních řízení
Svým podvodným jednáním způsobili škodu přes 50 milionů korun.
Kriminalisté z odboru hospodářské kriminality Karlovarského kraje ve spolupráci s kriminalisty z hospodářské kriminality v Liberci v polovině listopadu loňského roku zahájili trestní stíhání skupiny složené ze čtyř osob pro trestné činy podvodu a padělání a pozměnění veřejné listiny, kteří za pomoci padělaných osobních dokladů a nepravdivých listin získávali finanční prostředky z exekučních řízení vedených soudními exekutory.
Obvinění zjišťovali v exekučních řízeních ty dlužníky, kteří měli nemovitý majetek, a hodnota tohoto nemovitého majetku převyšovala vymáhanou dlužnou částku. V takovém případě by měl být přeplatek z prodeje nemovitosti, po úhradě všech dluhů a odměny exekutora, předán dlužníkovi. Obvinění za použití padělaných osobních dokladů, tuzemských i zahraničních, vystupovali jednak jako dlužníci, jednak jako zmocněnci dlužníka, přičemž si nechávali zasílat od exekutorů peníze na jimi ovládané bankovní účty zapsané na třetí osoby. Dalším způsobem bylo přihlášení neexistující pohledávky do exekučního řízení spolu s vykonatelným exekučním titulem, obvykle rozhodčím nálezem.
S exekutory obvinění komunikovali e-mailem nebo datovou schránkou dlužníka nebo zmocněnce dlužníka, kterou ovládali na základě padělaných osobních dokladů. Rovněž padělali ověřovací doložky pošty na listinách, které poté nechali konvertovat do elektronické podoby a odeslali e-mailem nebo datovou schránkou exekutorskému úřadu jako pravé.
Poté, co exekutorský úřad zaslal peníze na určené účty, obvinění je obratem vybrali v hotovosti z bankomatu.
Obvinění rovněž ovládli pomocí padělaných osobních dokladů statutární orgán obchodní společnost se zahraničním vlastníkem, a pokusili se formou tzv. „dobrovolné dražby“ prodat její nemovitý majetek. Dále na základě nepravdivé smlouvy o půjčce a zástavní smlouvy nechali u nemovitosti údajného dlužníka zapsat zástavu v katastru nemovitostí, aby bylo možné v budoucnu přistoupit k exekuci a prodeji tohoto nemovitého majetku.
Trestná činnost probíhala nejméně od roku 2021 a obvinění způsobili škodu přesahující 50 milionů korun.
Policisté zadrželi tři ze čtyř obviněných a soud na ně uvalil vazbu.
Při domovních prohlídkách byly zajištěny finanční prostředky v hotovosti ve výši téměř 5 milionů korun, policisté zajistili dále finanční prostředky na bankovních účtech a nemovité věci obviněných. Při prohlídkách byla rovněž zajištěna razítka se státním znakem, razítka rozhodců, padělané občanské a řidičské průkazy z několika evropských států a množství listinných důkazů.
V případě prokázání viny hrozí čtveřici obviněných osob trest odnětí svobody až na deset let.
nprap. Jakub Kopřiva
19.1.2026