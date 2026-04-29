Policie České republiky – KŘP Kraje Vysočina
Čtveřice cizinců dopadena po sérii krádeží
Tři muže a ženu se podařilo zadržet na dálnici D1 díky všímavému kolegovi.
Velmi rychle byla po poslední krádeži zadržena čtveřice cizinců – čtyřiatřicetiletá žena a tři muže ve věku 19, 30 a 38 let, kteří se na různých místech České republiky dopouštěli krádeží v různých prodejnách. K jejich dopadení významně přispěl policista, který si ve svém volnu všiml podezřelé dodávky. Na základě jeho poznatku se podařilo vozidlo zastavit kolegům z Moravskoslezského kraje na dálnici D1, když byla jeho osádka na cestě domů. Čtveřici policisté na místě zadrželi a následně cizinci směřovali na Vysočinu a policisté jim sdělili ve zkráceném přípravném řízení podezření z trestného činu.
Prověřování případu začalo v úterý 21. dubna po čtvrté hodině odpoledne, kdy přijali policisté z obvodního oddělení Žďár nad Sázavou oznámení o odcizené elektrokoloběžce z prodejny na ulici Dvořákova. Policisté po přijatém oznámení vyjeli na místo, provedli šetření a zajistili stopy.
Následně na noční směnu nastoupil policista, který se seznámil s událostmi v jeho regionu. Následně vše nabralo rychlý spád. Vybavil si dodávku, do které tři muži nakládali elektrokoloběžku a všichni společně i se ženou odjeli. Policisté ve spolupráci s kriminalisty po dodávce Renault s cizí registrační značkou začali pátrat a informace předali kolegům v republice. Dodávku se podařilo zastavit hlídce z dálničního oddělení Mankovice. Následovala důkladná kontrola osádky i vozidla, při které policisté nalezli odcizenou elektrokoloběžku a další věci. Čtveřici policisté zadrželi a podezřelí byli převezeni na Vysočinu k dalším úkonům. Prověřováním případu žďárští policisté zjistili, že zadržení mají na svědomí i další dvě krádeže na Vysočině, konkrétně v Havlíčkově Brodě a Velkém Meziříčí, kde během odpoledne téhož dne odcizili v prodejnách s elektronikou vystavené zboží – žehlicí systém na oblečení, dvě žehličky na vlasy a šest reproduktorů různých značek.
Pečlivým prověřováním případu vyšlo rovněž najevo, že čtveřice má na svědomí i další čtyři krádeže v prodejnách ve Znojmě, ke kterým došlo v pátek 17. dubna v dopoledních hodinách. Sortiment odcizeného zboží byl pestrý, od žehliček na oblečení a na vlasy přes elektroniku až po obuv a stavebnice Lego. Svým jednáním způsobili škodu za více než 80 tisíc korun.
Policejní inspektor na základě shromážděných informací sdělil čtveřici podezření ze spáchání trestného činu krádeže spáchané ve formě spolupachatelství. Případ policisté řešili ve zkráceném přípravném řízení. Po zadržení byla čtveřice propuštěna na svobodu. Policisté zajistili automobil Renault, včetně věcí, které byly ve vozidle a u kterých vznikl předpoklad, že pocházejí z trestné činnosti.
por. Ing. Michaela Lébrová, tisková mluvčí
29. dubna 2026