Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Čtrnáctiletá dívka skončila se třemi promile v nemocnici
Prodavačka, která dětem alkohol prodala, je trestně stíhána.
Policisté sdělili podezření ze spáchání trestného činu podání alkoholu, psychomodulační látky nebo zařazené psychoaktivní látky dítěti 61leté ženě. Ta podle jejich zjištění před několika dny jako prodavačka v potravinách v obci na Chomutovsku prodala dvě lahve vodky dívkám ve věku 14 a 15 let, aniž by si ověřila jejich věk. Poté, co dívky alkohol zakoupily, tak ho venku společně s dalšími nezletilými dívkami konzumovaly. To, co ze začátku vypadalo jako nevinná prázdninová zábava, se během pár hodin zvrtlo v drama, v jehož hlavní roli byla 14letá dívka z Ústeckého kraje, která na Chomutovsku tráví prázdniny u prarodičů. Ti neměli ani tušení, jak si vnučka s kamarádkami krátí volnou chvíli.
Dívka ve svém věku samozřejmě neodhadla „svou míru“ a dostala se do stavu intoxikace alkoholem, v důsledku čehož nedokázala stát na nohou, byla „mimo“ a nedalo se s ní komunikovat. Přivolaní policisté dívku objevili v tomto stavu ležící pod schodištěm v parku v přítomnosti dalších osob. Nezletilou následně odvezla sanitka do nemocnice. Rozbor odebrané krve ukázal, že nezletilá v sobě měla 3,1 promile alkoholu. Dívka v nemocnici zůstala monitorována do dalšího dne, kdy byla propuštěna do domácí péče a naštěstí je v pořádku.
Vše ale mohlo skončit mnohem hůř. Mluvte proto se svými dětmi, snažte se mít přehled o tom, jak svůj volný čas o prázdninách tráví. Bavte se s nimi o rizicích spojených s užitím alkoholu nebo jiných návykových látek.
Upozorněte je na to, že u dětí představuje alkohol výrazně vyšší riziko než u dospělých. Mozek i tělo se totiž stále vyvíjejí, a proto mohou být následky závažnější a dlouhodobější.
I menší množství alkoholu může u dítěte nebo dospívajícího způsobit zhoršenou koordinaci a rovnováhu, zpomalené reakce, nevolnost a zvracení, ospalost nebo naopak neobvyklou agresivitu, poruchy úsudku nebo vyšší ochotu riskovat. Závažnější případy intoxikace mohou končit i úmrtím.
Upozorňujeme, že v České republice je prodej a podávání alkoholických nápojů osobám mladším 18 let zakázán a v případě nedodržení zákona musí prodejce počítat s důsledky, a to včetně možného trestního postihu kvůli spáchání výše zmíněného trestného činu. V méně závažných případech prodeje nebo podání alkoholu osobě mladší 18 let jde o přestupkové jednání, za které lze podle zákona uložit fyzické osobě pokutu ve výši až 150 tisíc korun. V případě podnikající fyzické osoby nebo právnické osobě může výše pokuty dosáhnout až částky 1 milionu korun.
por. Mgr. Miroslava Glogovská
3. srpna 2026