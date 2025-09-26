Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Čtrnáctiletá dívka přivolala pomoc v pravou chvíli
Matku s dítětem při požáru v bytě vzbudila kočka a pomoc přivolala její čtrnáctiletá sousedka.
Touto cestou bychom chtěli poděkovat čtrnáctileté dívce, která včera v podvečer nezaváhala ani na okamžik a zavoláním na linku 150 oznámila požár v bytě v jednom z bytových domů v ulici Bousova v Jablonci nad Nisou.
Včera v podvečer krátce před půl sedmou hodinou policisté na lince 158 přijali od hasičů informaci o požáru v uvedeném bytě. Na místo byly okamžitě vyslány policejní hlídky z oddělení hlídkové služby a obvodního oddělení v Jablonci nad Nisou. Policisté z oddělení hlídkové služby byli na místě jako první. V té době na chodbě již byla žena, která s malým synem v náručí stačila vyběhnout z požárem zasaženého bytu, a další obyvatelé domu. Jeden z policistů ženě společně s ostatními poskytoval první pomoc a druhý policista vběhl do bytu, aby zjistil, zda se v něm nenachází další osoby. V okamžiku, kdy zjistil, že v uvedeném bytu již nikdo není, přijeli na místo hasiči a záchranáři. Zdravotníci si na místě převzali do své péče ženu, kterou z preventivních důvodů převezli na vyšetření do nemocnice. Její malý syn naštěstí žádné zranění neutrpěl. Hasiči požár, který zasáhl část kuchyňské linky, uhasili a příčina jeho vzniku je i nadále předmětem probíhajícího šetření policistů z Obvodního oddělení v Jablonci nad Nisou.
Musíme však zmínit dvě skutečnosti, které zcela jistě pomohly zmírnit následky uvedeného požáru. Tou první je kočka, která v tomto bytě v době vzniku požáru s ženou a dítětem byla. Kočka totiž ženu, která s malým synem spala v ložnici, svým hlasitým mňoukáním vzbudila. V tom okamžiku žena zjistila, že je celý byt zakouřený, vzala syna do náruče a z bytu utekla. A tomto okamžiku tou druhou skutečností je to, že její volání o pomoc zaslechla právě šikovná čtrnáctiletá dívka ze sousedního bytu a okamžitě duchapřítomně zavolala na linku 150. Díky ní tak na místo události přijely všechny složky Integrovaného záchranného systému včas, čímž zcela jistě zabránily vzniku mnohem větších škod nejen na majetku, ale i zdraví osob žijících v zasaženém bytovém domě. Ještě jednou tedy, mladá slečno, děkujeme za pomoc!
26. 9. 2025
nprap. Dagmar Sochorová
tisková mluvčí