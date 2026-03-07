Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Co úsměvného přinesl týden
Policisté v Jihočeském kraji řešili mimo běžné trestné činnosti i několik úsměvných příhod.
Začátek tohoto týdne byl mimo běžné policejní události, jako dopravní nehody, vloupání do různých objektů či napadání mezi opilci, také docela bohatý na spíše úsměvné příhody.
Ve Strakonicích se přišel přiznat k minimálně šesti vraždám muž, a to přímo na policejní oddělení. Policistům tvrdil, že již nedokáže bez přiznání žít sám se sebou. Mimo to, že byl silně pod vlivem alkoholu tak i po psychické stránce působil značně nedůvěryhodně. O muže se nakonec postarali lékaři na psychiatrickém oddělení. Policistům do statistiky tak žádné vraždy nepřibyly.
Policisté z dálničního oddělení Borek zase řešili ve čtyři ráno chodce na D3. Podle oznámení projíždějícího řidiče skutečně chodce na dálnici našli, zajistili jeho bezpečnost a přivolali zdravotnickou záchranou službu, muž byl totiž značně vyčerpán. Nebylo však jisté, zda pochodem po dálnici nebo díky sevření hada (šlo o menší krajtu) kterou měl omotanou kolem krku. O muže s hadem se nakonec postarala rodina.
V polovině týdne, krátce po půlnoci, pak policisté v Třeboni řešili s kolegy strážníky nahého muže. Nešlo však o žádného obtěžovatele žen, jak by se mohlo zdát, ale muž patřil do lázeňského domu. Policisté nakonec se zdravotníky zjistili, že muž je v pořádku. Pravděpodobně jen pod vlivem zlého snu vyběhl z pokoje a dostal se až mimo lázeňský dům.
7. března 2026