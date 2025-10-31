Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Co je vše možné potkat na silnicích
Opilý řidič jel více jak 20 km po ráfku, poškozenou pneumatiku po cestě roztrhal.
Svou jízdou po krajském městě a následně zjištěným technickým stavem vozidla, upoutal bedlivý zrak policistů z oddělení hlídkové služby České Budějovice. V sobotu 18. října 2025 před 19. hodinou projížděli policisté křižovatkou ulic Strakonická a Plzeňská, když si všimli pomalu jedoucího osobního vozidla tovární značky Volvo XC60, jehož pravé přední kolo postrádá pneumatiku a jede pouze po AL disku. Řidiče, roč. 1959. zastavili a při jednání s ní, cítili z jeho dechu závan alkoholu. Proto ho vyzvali k provedení testu přístrojem Dräger na zjištění alkoholu v dechu. Výsledek měření převýšil 1,5 promile. Stejné množství zakázané látky vykázalo i druhé měření, provedené po pár minutách.
Policistům se také přihlásil svědek, který za zastaveným řidičem jel od Dolního Třebonína na České Budějovice a všiml si, že má řidič Volva pravděpodobně defekt pneumatiky, na který však nereagoval až do Českých Budějovic jel po ráfku.
Opilému muži byla zakázána další jízda a dopravní policisté nechali vozidlo odtáhnout mimo pozemní komunikaci.
Za tři dny se na výzvu dostavil na obvodní oddělení České Budějovice – město, kde si 66letý muž převzal sdělení podezření ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky. Případ je realizován formou zkráceného přípravného řízení, takže lze počátkem listopadu předpokládat, že se o potrestání rozhodne před soudcem okresního soudu.
