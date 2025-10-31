Policie České republiky  

Co je vše možné potkat na silnicích

Opilý řidič jel více jak 20 km po ráfku, poškozenou pneumatiku po cestě roztrhal. 

Svou jízdou po krajském městě a následně zjištěným technickým stavem vozidla, upoutal bedlivý zrak policistů z oddělení hlídkové služby České Budějovice. V sobotu 18. října 2025 před 19. hodinou projížděli policisté křižovatkou ulic Strakonická a Plzeňská, když si všimli pomalu jedoucího osobního vozidla tovární značky Volvo XC60, jehož pravé přední kolo postrádá pneumatiku a jede pouze po AL disku. Řidiče, roč. 1959. zastavili a při jednání s ní, cítili z jeho dechu závan alkoholu. Proto ho vyzvali k provedení testu přístrojem Dräger na zjištění alkoholu v dechu. Výsledek měření převýšil 1,5 promile. Stejné množství zakázané látky vykázalo i druhé měření, provedené po pár minutách.

Policistům se také přihlásil svědek, který za zastaveným řidičem jel od Dolního Třebonína na České Budějovice a všiml si, že má řidič Volva pravděpodobně defekt pneumatiky, na který však nereagoval až do Českých Budějovic jel po ráfku.

Opilému muži byla zakázána další jízda a dopravní policisté nechali vozidlo odtáhnout mimo pozemní komunikaci.

Za tři dny se na výzvu dostavil na obvodní oddělení České Budějovice – město, kde si 66letý muž převzal sdělení podezření ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky. Případ je realizován formou zkráceného přípravného řízení, takže lze počátkem listopadu předpokládat, že se o potrestání rozhodne před soudcem okresního soudu.

por. Bc. Milan Bajcura, krpc.pio@pcr.cz

31. října 2025

Celkový pohled na OA Volvo

Celkový pohled na OA Volvo 

Detailní pohled na pravou stranu OA Volvo

Detailní pohled na pravou stranu OA Volv... 

Detailní pohled na pravé přední kolo OA Volvo 1

Detailní pohled na pravé přední kolo OA ... 

Detailní pohled na pravé přední kolo OA Volvo 2

Detailní pohled na pravé přední kolo OA ... 

