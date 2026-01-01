Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
Cizinka si měla za téměř 150 000 korun koupit jazykovou zkoušku
Případ řešili moravskoslezští cizinečtí policisté.
Příběh začal na ostravském oddělení Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra. Cizinka předložila osvědčení o složení jazykové zkoušky z českého jazyka, kterým cizinci prokazují znalost češtiny jako jednu z podmínek pro získání povolení k trvalému pobytu v naší republice. Pracovnici se nepodařilo dohledat uvedený jazykový kurz, a tak oslovila vysokou školu, kde mělo být osvědčení vydáno. Sdělení školy bylo jasné, u nich taková zkouška složena nebyla. Bylo tedy předložené osvědčení padělkem? Na objasnění i této otázky začali pracovat policisté z moravskoslezského odboru cizinecké policie, kterým byl případ oznámen pro podezření z trestné činnosti.
Policisté začali ihned s prověřováním všech okolností a souvisejících informací, včetně obdržených od Odboru azylové a migrační politiky. Oslovili dále kolegy „cizináře“ v příslušném kraji k prověření některých záležitostí, současně kontaktovali instituci, která zkoušky z češtiny koordinuje. Stěžejní pak bylo vypracování odborného vyjádření k ověření pravosti předloženého dokumentu. Na jeho základě policisté ve finále konstatovali, že osvědčení o složení jazykové zkoušky je padělanou listinou.
Cizinečtí policisté na základě všech ověřených informací sdělili 40leté cizince podezření z přečinu padělání a pozměnění veřejné listiny. Věc vedou ve zkráceném přípravném řízení. Žena, která se u nás zdržuje na Opavsku, svého jednání lituje. Osvědčení měla „koupit“ od neznámého muže za téměř 150 000 korun. Zřejmě proto, že češtinu neovládá natolik, aby si věřila ve složení zkoušky. Ženě hrozí trest odnětí svobody až na tři roky.
por. Mgr. Soňa Štětínská
oddělení tisku, 27. července 2026