Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
Cizinec zlodějem
Spravedlnosti bylo učiněno zadost.
V první polovině července oznámila žena na tísňovou linku 158 vloupání do jejího obchodu. Pachatel se měl do objektu dostat rafinovaným způsobem přes ventilační okénko nad vstupními dveřmi. Prostor uvnitř měl prohledat, a nakonec odcizit pokladnu i s finanční hotovostí. Majitelku prodejny potravin měl tak připravit o více než 10 tisíc korun. Jeho radost „ze zisku“ však netrvala dlouho. Ukázala se profesionální spolupráce policistů ze Studénky s kolegy z operačního střediska, ale také se zaměstnanci Správy železnic Přerov. Podezřelého vypátrali v blízkosti vlakové trati na Novojičínsku. Tomu dopomohly kamerové záznamy z prodejny, ze kterých byl zjištěn popis osoby. Velké poděkování patří muži, který svou pozorností našel pokladní kasu i s penězi a věci tak mohly být navráceny majitelce.
Policisté obvodního oddělení Studénka ve zkráceném přípravném řízení sdělili 28letému muži cizí státní příslušnosti podezření ze spáchání přečinu krádeže. Následně byl převezen a předán Okresnímu soudu v Novém Jičíně. V případě odsouzení mu hrozí trest odnětí svobody až na 2 roky a vyhoštění.
nprap. PhDr. Petra Hrubá, MBA
21. července 2026