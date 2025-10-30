Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje
Cizinec vystoupil z vozidla a utíkal policistům
Měl platný zákaz řízení a byl vyhoštěn z České republiky.
V sobotu 25. října letošního roku prováděli policisté z cizinecké policie, konkrétně z oddělení pobytové kontroly, pátrání a eskort, hlídkovou činnost v Chebu a přilehlém okolí. Krátce před polednem policisté poblíž tržnice Svatý Kříž uviděli jedoucí vozidlo značky Ford, které řídil muž, o kterém policisté věděli, že má platný zákaz řízení všech motorových vozidel.
Na základě toho se policisté rozhodli provést silniční kontrolu a předepsaným způsobem pomocí výstražného světelného zařízení s nápisem "STOP" osobní automobil poblíž čerpací stanice zastavili. Po zastavení vozidla se dal řidič na útěk směrem k tržnici. Policisté se za utíkajícím mužem okamžitě vydali a po několika set metrech, a několika opakovaných zákonných výzvách, ho policisté pomocí donucovacích prostředků zadrželi.
Následně cizinec prokázal svou totožnost, kdy se opravdu jednalo o třicetiletého muže s platným zákazem řízení všech motorových vozidel, a to až do roku 2028.
Cizinec byl navíc trestním příkazem Okresního soudu v Chebu odsouzen k trestu vyhoštění z území České republiky na dobu tří let, kdy tuto výzvu k vycestování si převzal již začátkem srpna letošního roku.
Policisté cizinci sdělili podezření ze spáchání přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Po provedených úkonech byl vzat na vazbu.
V případě prokázání viny hrozí třicetiletému muži trest odnětí svobody až na dva roky.
nprap. Jakub Kopřiva
30.10.2025