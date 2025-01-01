Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Cizinec vyráběl, jeho partnerka především prodávala
Kriminalisté objevili na Ivančicku vedle varny pervitinu i zbraňový arzenál (video).
Tři samopaly, čtyři dlouhé a dvanáct krátkých střelných zbraní, více než tři tisíce nábojů do nich a další zbraně včetně dýk či šavlí. To byl pro kriminalisty z územního odboru Brno venkov nečekaný objev při domovní prohlídce příbytku v obci na Ivančicku. Přitom se v malém rodinném domku prioritně zajímali o činnost dvaačtyřicetiletého cizince a jeho o rok mladší družky. Oba byli v minulých měsících aktivní především na tamní drogové scéně. Muž v domku vyráběl pervitin a jeho partnerka se ve velké většině starala o distribuci jeho produkce. Podle zjištění kriminalistů muž vyráběl zakázanou látku nejméně dvakrát za měsíc a obvykle vyrobil několik desítek gramů drogy. Suroviny získával v zahraničí, ponejvíce v sousedních zemích. Kriminalisté při domovní prohlídce zajistili také více než tři sta gramů pervitinu, suroviny a chemikálie potřebné pro jeho výrobu. Muž, který byl minulosti již pro aktivity v drogovém prostředí trestaný, mimo jiné i v sousedním Rakousku, je stíhaný vazebně. Jeho partnerka na svobodě.
Vedle stíhání za nedovolenou výrobu a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy musí oba počítat také se stíháním za nedovolené ozbrojování. Žena sice získala zbraně v dědickém řízení, ale nemá oprávnění tyto držet a vlastnit. Její partner, který je prý vášnivým fanouškem military, rovněž nemá potřebná oprávnění k držení zbraní. Podle zjištění kriminalistů svůj arzenál neustále rozšiřoval.
Policisté upozorňují, že od začátku příštího roku bude probíhat další zbraňová amnestie, která umožňuje občanům odevzdat nelegálně držené zbraně bez postihu a zlegalizovat je. Samozřejmě za splnění daných podmínek.
por. Bohumil Malášek, 17. prosince 2025