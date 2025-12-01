Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Cizinec utrácel z „cizího“
Dobrušští policisté objasnili případ zneužité platební karty do druhého dne.
Policisté z Dobrušky objasnili případ odcizené platební karty, který jim oznámila poškozená 32letá žena minulou středu. Policistům uvedla, že tašku s platební kartou měla předchozí večer zapomenout při ukládání kočárku v kolárně panelového domu, kde bydlí. Druhý den při kontrole internetového bankovnictví zjistila, že se jí z platební karty strhávají finanční prostředky bez jejího vědomí.
V tu dobu totiž ještě neznámý pachatel nakupoval v jedné z prodejen potravin v Dobrušce různé zboží tak, aby nemusel zadávat PIN. Ve čtyřech případech úspěšně zaplatil za potraviny, alkohol a cigarety. Dalších šest nákupů mu ale neprošlo, terminál tyto platby zamítnul. Celkově se pokusil zaplatit z „cizího“ téměř 3 tisíce korun.
Policisté se případu intenzivně věnovali a díky své místní a osobní znalosti měli podezřelého už druhý den na služebně. Sedmatřicetiletý muž se k činu přiznal a uvedl, že měl platební kartu nalézt na chodníku, a tak se rozhodl nakoupit zboží, které potřeboval. Platební karty se poté měl zbavit na náměstí jejím odhozením do odpadkového koše.
Policisté 37letému muži sdělili ve zkráceném přípravném řízení podezření ze spáchání trestného činu neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. V případě pravomocného odsouzení muži hrozí trest odnětí svobody až na 2 léta.
1. prosince 2025
por. Mgr. Andrea Muzikantová