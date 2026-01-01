Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Cizinec uháněl po D1 téměř dvoustovkou
Za výrazné překročení rychlosti mu hrozí vysoká pokuta, zákaz řízení i šest bodů. [VDEO]
Ve čtvrtek po poledni odhalili dálniční policisté z Ivanovic na Hané na dálnici D1 na 220. kilometru u Rousínova řidiče zahraničního luxusního SUV, který výrazně překročil nejvyšší povolenou rychlost. Při měření mu byla naměřena rychlost téměř 200 km/h.
Hlídka vozidlo bezprostředně zastavila. Protože se jednalo o přestupek, který nelze řešit pokutou na místě, byla celá věc postoupena do správního řízení. Vzhledem k důvodné obavě, že by se cizinec mohl vyhýbat správnímu řízení, byla mu na místě uložena kauce ve výši 25 000 korun. Ve správním řízení mu hrozí pokuta až 25 000 korun, zákaz řízení na 6 až 18 měsíců a připsání 6 bodů do bodového hodnocení řidiče. Na místě byl muži zadržen řidičský průkaz, v jízdě proto musela následně pokračovat jeho spolujezdkyně.
Stejné vysoké sankce hrozí i všem dalším řidičům, kteří výrazně poruší stanovené rychlostní limity. Mimo obec se jedná o překročení rychlosti o více než 50 km/h, v obci o více než 40 km/h. Vyšší rychlost výrazně prodlužuje brzdnou dráhu a snižuje schopnost řidiče včas reagovat na nenadálé situace, jako je náhlé zabrzdění vozidla před ním, překážka na vozovce nebo změna dopravního značení, zejména na dálnicích, kde mohou nenadále vznikat kolony. Taková rychlost může navíc překvapit ostatní řidiče, kteří s podobně vysokou rychlostí nepočítají, a zbytečně tak přispívá ke vzniku kolizních situací.
Opakovaně vyzýváme řidiče k dodržování stanovených rychlostních limitů a ke vzájemné ohleduplnosti na silnicích.
por. Petr Vala, tiskový mluvčí, 24. února 2025.