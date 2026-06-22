Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Cizinec skončil s autem v rybníce
Policisté mu naměřili bezmála 3 promile alkoholu v dechu.
Českobudějovičtí dopravní policisté řeší od soboty 20. června dopravní nehodu, ke které došlo okolo 15:00 hodiny na silnici III/14322 ve směru od obce Branišov na Dubné. Po silnici jel cizinec (nar. 1994) s vozidlem značky Volvo. Pravděpodobně nepřizpůsobil rychlost jízdy zejména svému stavu a vyjel v levotočivé zatážce mimo komunikaci. Poté autem narazil do stromu, od kterého se odrazil a skončil na kraji rybníka Nuzov. Policisté po příjezdu na místo provedli řidiči dechovou zkoušku, která ukázala opakovaně hodnotu bezmála 2,8 promile alkoholu v dechu. Řidič neutrpěl žádná zranění. Při nehodě vznikla přibližná škoda ve výši 100 000 korun. Policisté zahájili úkony trestního řízení ve věci ohrožení pod vlivem návykové látky. V případě prokázání viny mu hrozí trest odnětí svobody až na tři roky.
por. Ing. Štěpánka Schwarzová, krpc.tisk@policie.gov.cz
22. června 2026