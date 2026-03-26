Policie České republiky  

Naším cílem je Vaše bezpečí

Královéhradecký kraj

Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Cizinec se prokázal padělaným dokladem

V kontrolách provozoven a ubytoven budeme i nadále pokračovat. 

Policisté odboru cizinecké policie Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje provedli v uplynulých dnech ve spolupráci s mobilní jednotkou Ředitelství služby cizinecké policie rozsáhlou kontrolu výrobního provozu na Královéhradecku. Kontrola byla zaměřena na dodržování pobytového režimu cizinců a podmínek jejich zaměstnávání na území České republiky.

V rámci akce policisté zkontrolovali 64 cizinců, u nichž prověřili oprávněnost pobytu i veškeré náležitosti související s výkonem pracovní činnosti. Během kontroly bylo zjištěno šest porušení povinností cizince podle zákona o pobytu cizinců. Tato zjištění byla vyřešena na místě v příkazním řízení. Závažné porušení policisté odhalili u jednoho cizince, který při kontrole předložil pobytové povolení. Odborným posouzením bylo potvrzeno, že se jedná o kompletní padělek.

Cizinec tak na území České republiky pobýval i pracoval neoprávněně. Policisté s ním zahájili správní řízení, na jehož základě mu bylo uloženo správní vyhoštění na dobu tří let z území členských států Evropské unie i dalších přidružených států.

Současně byly zahájeny s cizincem úkony v trestním řízení pro podezření ze spáchání přečinu padělání a pozměnění veřejné listiny. Cizinec byl rozsudkem Okresního soudu v Hradci Králové potrestán trestem vyhoštění z území České republiky v délce trvání 4 roky a propadnutím věci.

Cizinecká policie provádí kontroly provozoven, ubytoven a dalších míst výkonu práce cizinců pravidelně a dlouhodobě. Jejich cílem je zamezit nelegálnímu zaměstnávání, předcházet porušování pobytového režimu cizinců a chránit poctivé zaměstnance i zaměstnavatele. Tyto kontroly budou probíhat i nadále.

por. Bc. Martina Jandová
26.3.2026

