Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina
Cizinec měl zákaz pobytu v ČR
Soud ve Žďáru nad Sázavou mu včera ještě dva roky zákazů přidal
Policisté z dálničního oddělení Velký Beranov v úterý 26. srpna odpoledne krátce po čtrnácté hodině reagovali na oznámení řidiče, který na linku 158 sdělil, že po dálnici ve směru na Brno projíždí osobní vozidlo Mazda se slovenskou registrační značkou a řidič tohoto vozidla jede velmi nebezpečně, najíždí na ostatní vozidla a ohrožuje tím ostatní účastníky silničního provozu. Okamžitě po přijetí oznámení operační důstojník integrovaného operačního střediska předal informace policejním hlídkám v úseku dálnice. Jedna z hlídek dálničního oddělení vozidlo zastavila k provedení silniční kontroly ve 14:20 hodin podezřelé vozidlo na sjezdu z dálnice D1 na 134. kilometru ve směru jízdy na Brno. Jednalo se o osobní vozidlo Mazda 6, které řídil cizí státní příslušník.
Policisté při provádění silniční kontroly zjistili, že muž nemá za volantem co dělat, protože má platný zákaz řízení motorových vozidel všech skupin na území České republiky, a to na základě rozhodnutí Okresního soudu České Budějovice s platností do ledna roku 2026. Kromě toho policisté k sedmačtyřicetiletému řidiči zjistili, že prochází evidencí nežádoucích osob, kdy má platný trest - vyhoštění z území České republiky až do července roku 2029. Policisté řidiče na místě zadrželi jako osobu podezřelou ze spáchání trestných činů. Proto policisté zadrženého řidiče eskortovali k provedení dalších procesních úkonů do policejní cely na Krajském ředitelství policie kraje Vysočina.
Vzhledem k tomu, že se jednalo o cizího státního příslušníka, věc si k dalším úkonům převzali policisté odboru cizinecké policie, kteří ve věci vedli zkrácené přípravné řízení. Muži ve středu 27. srpna sdělili podezření ze spáchání trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a o postupu vyrozuměli okresní státní zastupitelství ve Žďáru nad Sázavou. Ještě tentýž den proběhlo před okresním soudem ve Žďáru nad Sázavou hlavní líčení. Soud rozhodl trestním příkazem a uložil muži další dva zákazy – zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení všech vozidel na území České republiky na dva roky, tedy s platností až do roku 2028. Na dva roky soud muži uložil trest zákazu pobytu na území České republiky s platností až do roku 2031.
mjr. JUDr. Dana Čírtková, tisková mluvčí
28. srpen 2025