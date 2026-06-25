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Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Cizinec je obviněn ze sexuálního útoku

Svědci pomohli dopadnout útočníka, už je ve vazbě. 

Kriminalisté z Hradce Králové obvinili 44letého cizince ze zvlášť závažné násilné trestné činnosti, které se měl dopustit v neděli 21. června večer v prostoru Sukových sadů v Hradci Králové.

Podle dosavadních zjištění měl muž nejprve na ulici oslovit mladistvou dívku (cizinka) pod záminkou hledání autobusového spojení. Poté, co mu pomohla s vyhledáním informací a odmítla jeho snahu o navázání osobního kontaktu, jí zabránil v odchodu. Následně ji měl násilím odvést do porostu v prostoru parku, kde ji přes její odpor fyzicky napadl a dopustil se vůči ní sexuálně motivovaného jednání.

Poškozená se aktivně bránila a volala o pomoc. Její křik uslyšeli kolemjdoucí, kteří se okamžitě vydali směrem k místu události. Muž se následně dal na útěk, avšak svědci jej po krátkém pronásledování zastavili a předali přivolaným policistům, kteří jej zadrželi.

Orientační dechová zkouška u něj prokázala přítomnost alkoholu ve výši 1,05 promile. Pozitivně vyšel také orientační test na přítomnost omamných a psychotropních látek.

Dále policisté zjistili, že se obviněný na území České republiky zdržoval neoprávněně, neboť neměl platné vízum ani jiné oprávnění k pobytu.

Kriminalisté 44letého cizince obvinili ze zločinu sexuální útok. Vzhledem k tomu, že poškozenou byla osoba mladší 18 let, hrozí mu v případě prokázání viny a pravomocného odsouzení trest odnětí svobody na dva až osm let.

Policejní orgán podal státnímu zástupci podnět k podání návrhu na vzetí obviněného do vazby. Soud návrhu vyhověl a obviněný je nyní stíhán vazebně.

por. Martina Jandová
25.6.2026

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