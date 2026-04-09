Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Cizinci podváděli s oddacími listy
Falešné dokumenty měly zajišťovat pobyt na našem území. /video/
Jihomoravští cizinečtí policisté si povšimli při běžné činnosti nestandardního oddacího listu, kterým se prokázal muž původem z východní Evropy. Během rozkrývání této trestné činnosti zjistili, že nejde o ojedinělou záležitost. Celkem máme zadokumentováno 36 případů, ale trestná činnost bude pravděpodobně ještě rozsáhlejší. Listiny se vyráběly a distribuovaly přímo v ČR, za jeden oddací list si pachatelé účtovali v průměru tisíc euro. Na konci března policisté s kriminalisty zadrželi 3 osoby v Jihomoravském a Olomouckém kraji. Zajištěna byla také hotovost 29 tisíc euro. Případ řešíme jako padělání a pozměnění veřejné listiny a napomáhání k pobytu na území republiky. Konkrétní trestní sazby se budou odvíjet podle rozsahu trestné činnosti a organizovanosti podezřelých.
09.04.2026, mjr. Pavel Šváb